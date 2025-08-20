رسانه آمریکایی نوشته حدود ۱۰ کشور آماده اعزام نیروهای خود به اوکراین در چارچوب ارائه تضمین‌های امنیتی به کی‌یف پس از امضای توافق صلح می‌شوند و یک بسته تضمین‌های امنیتی نیز احتمالا این هفته تدوین خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه آمریکایی گزارش داد که حدود ۱۰ کشور آماده اعزام نیروهای خود به اوکراین هستند و این اقدام پس از امضای توافق صلح در چارچوب تضمین‌های امنیتی انجام خواهد.

خبرگزاری بلومبرگ نوشت: «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پس از دیدار روز دوشنبه رهبران اروپایی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره هماهنگی‌ها پیرامون ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح اروپا باید آماده مشارکت در عملیات‌های صلح‌بانی در اوکراین پس از پایان درگیری‌ها شوند.

این در حالی است که مسکو همواره ایده اعزام نظامیان غربی به قلمرو اوکراین را رد کرده است.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید نیز پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن در حال بررسی ارائه پشتیبانی هوایی به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل در چارچوب ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین است. به گفته او، رئیس‌جمهور آمریکا واقف است که تضمین‌های امنیتی برای برقراری صلح پایدار اهمیتی حیاتی دارند.

لویت گفت که «ترامپ به تیم امنیت ملی خود دستور داده است اقدامات با دوستان اروپایی را هماهنگ کنند و به همکاری‌ها و گفت‌وگوها در این باره را با اوکراین و روسیه ادامه دهند».

او با گفتن این که ترامپ امکان اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد کرده است، افزود که واشنگتن می‌تواند در هماهنگی‌ها در این زمینه کمک کند و ممکن است قادر به ارائه دیگر اقدامات امنیتی نیز باشد.

بلومبرگ همچنین نوشت: انتظار می‌رود یک بسته تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در این هفته شکل بگیرد، در حالی که رهبران اروپایی تلاش می‌کنند تا موضع کی‌یف را پیش از یک دیدار احتمالی بین «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولدیمیر زلنسکی» همتای روسی او را تقویت کنند.