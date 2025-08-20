ورود موتورسیکلت به محدوده اصلی بازار تهران ممنوع شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزانه بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار موتورسیکلت در محدوده ۳۰۰ هکتاری بازار تهران تردد می‌کنند. شهردار منطقه ۱۲ تهران محمد آیینی امروز گفت که ورود موتورسیکلت به محدوده اصلی بازار (وروی داور، ناصرخسرو و صور اسرافیل) را ممنوع کرده‌ایم. شهرداری تهران از سال گذشته طرحی را برای ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محدوده مرکزی بازار ارائه کرد تا بتوانند هجوم موتورسیکلت‌ها به این بخش از شهر را مدیریت کند. شهرداری تهران اعلام کرد که با همکاری کسبه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر تردد موتورسیکلت را در محدوده اصلی بازار بزرگ ممنوع کرده و قرار است این طرح به خیابان‌های اطراف مثل ناصرخسرو و ۱۵ خرداد نیز گسترش یابد. همچنین موتور برقی، دوچرخه و اسکوتر جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی می‌شود.