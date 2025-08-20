En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورود موتورسیکلت به محدوده اصلی بازار تهران ممنوع شد

در حالی که همچنان موتورسیکلت‌ها در محدوده بازار جولان‌می‌دهند اما شهردار منطقه ۱۲ می‌گوید که محدودیت ایجاد کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۷۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۹ 20 August 2025
|
1714 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزانه بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار موتورسیکلت در محدوده ۳۰۰ هکتاری بازار تهران تردد می‌کنند. شهردار منطقه ۱۲ تهران محمد آیینی امروز گفت که ورود موتورسیکلت به محدوده اصلی بازار (وروی داور، ناصرخسرو و صور اسرافیل) را ممنوع کرده‌ایم. شهرداری تهران از سال گذشته طرحی را برای ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محدوده مرکزی بازار ارائه کرد تا بتوانند هجوم موتورسیکلت‌ها به این بخش از شهر را مدیریت کند. شهرداری تهران اعلام کرد که با همکاری کسبه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر تردد موتورسیکلت را در محدوده اصلی بازار بزرگ ممنوع کرده و قرار است این طرح به خیابان‌های اطراف مثل ناصرخسرو و ۱۵ خرداد نیز گسترش یابد. همچنین موتور برقی، دوچرخه و اسکوتر جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی می‌شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
موتورسیکت بازار تهران ممنوعیت تردد
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موتورهای بدون پلاک تهران، یک داستان ترسناک و تکراری!
سهم موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YNE
tabnak.ir/005YNE