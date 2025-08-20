پزشکیان دستورگیرندگان از بیرون دولت را کنار بگذارد

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ سید مصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی میانه‌رو و مدیر ارشد پیشین و توسعه‌گرا درباره میزان کارآمدی دولت پزشکیان در سال اول آن اظهار داشت: برای اینکه به قضاوت صحیحی از عملکرد دولت برسیم، شرایط را به طور دقیق بسنجیم و در ثانی مورد به مورد وزارت‌خانه‌ها را بررسی کنیم. اما در کل مشاهدات یکسال گذشته ما را به این تشخیص می‌رساند که دولت توانسته با بهره‌گیری از موقعیتی که در اختیار دارد، کارنامه مثبتی از خود به ثبت برساند. البته این اصلا به این معنی نیست که بگوییم، جامعه رضایت ۱۰۰ درصدی از دولت‌مردان دارد.

نامزد متفاوت انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ در ادامه گفت: پدیده‌ای که به روند کاری دولت ضربه زد و می‌زند، چیزی جز نیرو‌هایی نیست که ذاتا با مسعود پزشکیان و آنچه مدنظر دولت است، اختلاف عقیده دارند؛ بنابراین در این یک‌سال در قامت یک دولتمرد چهره خوبی از خودشان به جا نگذاشتند. در واقع اصرار زیاد پزشکیان بر «وفاق ملی» به تندرو‌ها و کسانی که تفکرات شان و در نتیجه عملکردشان با مصلحت عمومی در تضاد است مجال داده بتوانند در دولت باشند و بالطبع کار‌هایی انجام بدهند و تصمیم‌هایی بگیرند که با ذات و ماهیت دولت چهاردهم هم‌خوان نیستند. با وجود این کارشکنی ها، من حیث‌المجموع دولت، کارآمد است. اینکه چه کسانی سنگ پیش پای دولت می‌اندازند هم نیاز به معرفی ندارد و در واقع معلوم است، پزشکیان در پیشنهاد همکاری به چه کسانی اشتباه کرده است. اشتباه به این دلیل که بعضی از دولتمردان به جای اینکه از دولتی‌ها دستور بگیرند، از جا‌ها و اشخاص دیگری دستور می‌گیرند تا بتوان اینطور گفت، وفاق آقای پزشکیان نتیجه معکوس داشت.

او افزود: نکته مهم چیزی جز این نیست که دولت باید بعد از بررسی شرایط و آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدها، اولویت‌های اصلی را مشخص کند و در قدم بعدی برنامه ریزی لازم را برای اصلاح امور در نظر بگیرد. با این توضیح که لازم نیست، دولت به مباحث غیرمهم ورود کند و باید همه هم و غم خود را صرف موضوع‌هایی کند که به سمت نابودی می‌روند. مثلا تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و البته تنظیم روابط با کشور‌هایی که می‌توانند، شرکای تاثیرگذاری برای کشور باشند. درباره اولویت‌ها من برای خودم اولویت‌هایی دارم، اما خودِ دولت باید به تشخیص واقعی درباره اولویت‌ها برسد.

وی توضیح داد: شرح این شرایط نشان می‌دهد، ترمیم کابینه و خداحافظی با نیرو‌هایی که خودشان را مقید با تفکر حاکم بر دولت نمی‌بینند، لازم است. البته به نظر من برای برکناری این افراد، باید شخص رییس جمهور اقدام کند و به انتظار استیضاح مجلس یا توصیه فلان یا بهمان ارگان ننشیند.

عضو دولت‌های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات تصریح کرد: بد‌اقبالی پزشکیان و دولتش این بود که در طول یک سال پاستورنشینی شان، کشور در بحث سیاست خارجی با تحولات سنگینی مثل رویداد‌های منطقه مواجه شد که حتما در میزان کارایی دولت موثر بودند. البته تکرار و تاکید می‌کنم، مشخص شدن اولویت اگر مورد توجه قرار نگیرد، در فضای آرام هم نمی‌توان کارایی قابل ملاحظه‌ای داشت.

هاشمی‌طبا درباره رفتار شخصی پزشکیان گفت: رفتار پزشکیان فطری است و خودش را با فطرت خودش رها کرده است. این نوع رفتار در حالی است که به نظر من برای سمت مهمی، چون ریاست جمهوری باید یک سری قاعده‌هایی را در رفتار لحاظ کرد.