به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اسرائیل نهتنها با حملات خود، از غزه چیزی جز یک ویرانه باقی نگذاشته بلکه حتی از نصب تصاویر غزه تخریب شده در زندانهای خود برای آزار فلسطینیها هم ابایی ندارد.
وزیر امنیت داخلی اسرائیل ایتمار بنگویر که به نظرات افراطی خود در مورد غزه مشهور است، دستور داده تا مقامات اسرائیلی عکسهایی از غزه مخروبه را بر دیوارهای زندانهای اسرائیل آویزان کنند و زندانیان را وادار کنند تا هر روز صبح این تصاویر را ببینند.
این روشی است که بنگویر برای شکنجه زندانیان فلسطینی انتخاب کرده و با شادمانی از آن یاد کرده و به آن افتخار میکند.
او با لبخندی از سر رضایت، خاطره یک زندانی فلسطینی را تعریف میکند که روزی در مقابل تصویر غزه ایستاده و به دنبال خانه خودش میگشته است.
