به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین؛ شفافیت در موضوع حقوق و دستمزد مدیران از مسائل مهمی است که مورد توجه افکار عمومی قرار دارد. طبق «قانون شفافیت» اجرایی شده در ۱۰ آبان ۱۴۰۲، دستگاههای دولتی باید اطلاعات مربوط به دریافتها و سوابق مدیران را منتشر کنند. اما با وجود گذشت چندین ماه، هنوز دادههای کامل درباره حقوق مدیران در دسترس عموم قرار نگرفته است.
میزان حقوق رئیس جمهور و سخنگوی دولت
مسعود پزشکیان در اولین نشست خبری خود در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد که حقوق ماهانهاش حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است؛ رقمی که همسو با سقف حقوق منصوبه برای کارکنان در آن سال بود. پزشکان گفته بود: «خداوکیلی نمیدانم چقدر حقوق میگیرم، ولی میگویند ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به حسابم واریز میشود.»
با افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴، پیشبینی میشود درآمد ماهانه رئیسجمهور به رقمی بیش از ۸۰ میلیون تومان برسد.
همچنین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نوروز ۱۴۰۴ طی مصاحبهای گفت: «حقوق من بهعنوان سخنگوی دولت نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است.»
وی با اشاره به نرخ دلار افزود: «دلار ۹۵ هزار تومانی روی زندگی من هم تأثیر داشته و شرایط اقتصادی همه را تحت فشار قرار داده است.»
حقوق وزرای دولت پزشکیان
در دولت چهاردهم، اطلاعات رسمی درباره حقوق وزرا هنوز منتشر نشده است. اما بر اساس سقف حقوقهای مصوب سال ۱۴۰۴ و اظهارات گوناگون، قابل انتظار است که حقوق وزرا رقمی بیشتر از ۷۰ میلیون تومان باشد.
نگاهی به حقوق وزرای دولت رئیسی
در دولت سید ابراهیم رئیسی، برخی وزرا اطلاعاتی درباره حقوق خود فاش کردند. سیدصولت مرتضوی—وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی— در دیماه ۱۴۰۲ اعلام کرد مجموع حقوق، اضافهکار و حق مأموریت وی حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه بوده است.
پیشتر، حجت عبدالملکی—وزیر سابق کار، با استعفا در خرداد ۱۴۰۱— درباره مشکلات مالی وزرا سخن گفته بود. او تأکید کرده بود که کاهش قدرت خرید حتی در میان وزرا نیز مشکلات معیشتی ایجاد کرده است؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت.
بررسی حقوق وزرای دولت روحانی
در دولتهای یازدهم و دوازدهم، به گفته محمود واعظی—رئیس دفتر رئیسجمهور— با تصمیم حسن روحانی، حقوق وزرا برای چند سال زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شد. این تصمیم با هدف کاهش فاصله اقتصادی میان دولتمردان و مردم در شرایط فشار اقتصادی انجام شد.
در خاطرات هیجانانگیز حسن روحانی از جلسه انتخاب کابینه سال ۱۳۹۲، به گفتگویش با حسن قاضیزاده هاشمی—وزیر وقت بهداشت— اشاره شده است که به طنز گفته بود: «ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارم؛ میخواهید با ۱۰ میلیون تومان وزیر شوم؟» با این وجود، قاضیزاده پیشنهاد وزارت را پذیرفت.
در نهایت، باید در نظر داشت که مقایسه مستقیم ارقام حقوقی بین دولتهای مختلف میتواند گمراهکننده باشد. عواملی همچون تورم، تغییر سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید واقعی این ارقام را بهطور قابل توجهی تغییر داده است. بنابراین، مقایسه دریافتیها باید با دیدگاه تحلیلی و تعدیلشده انجام شود. هدف گزارش حاضر تنها ارائه اطلاعات تقریبی درباره حقوق و دریافتیهای مقامات دولت در دورههای مختلف بوده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.