نظر دولت نسبت به بیانیۀ جبهۀ اصلاحات چیست؟

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نگاه دولت در قبال بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، بیان کرد: اصولاً جایگاه دولت جایگاه دیگری است و طبیعتاً هر جبهه یا هر حزبی که اظهارنظری میکند، نشانهای است که جامعه زنده است و اظهارنظرها طبیعتاً بهصورت آزادانه انجام میشود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: همه ما به انسجام اجتماعی باید دقت داشته باشیم و در شرایط کاملاً پیچیدهای هستیم و مراقب باشیم اظهارنظرهای ما شرایط را پیچیدهتر نکند و بهنوعی مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرد.
سخنگوی دولت عنوان کرد: این موارد قبلاً هم در جلسات خصوصی که با آقای رئیس جمهور بوده، شنیده شده است؛ دسترسی به آقای رئیسجمهور برای همه احزاب وجود دارد، از جبهه پایداری تا جبهه اصلاحات که دو سر طیف فعالیتهای سیاسی ما هستند با آقای رئیس جمهور جلسه داشتهاند.
مهاجرانی تصریح کرد: طبیعتاً حاکمیت و دولت متناسب با منافع ملی اتخاذ رویکرد کرده است.
وی در ادامهی سخنان خود با اشاره مباحث مطروحه در جلسات هیئت دولت، گفت: گزارش حذف 4 صفر از پول ملی در دولت مطرح شد و نماینده دولت برای پیگیری این کار نیز، رئیسکل بانک مرکزی انتخاب شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره نظر ایران درخصوص کریدور زنگزور عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در سفر رئیس جمهور به ارمنستان مورد توجه قرار گرفته، همین موضوع است؛ درخصوص کریدور شمال به جنوب و مسیر مواصلاتی که از قفقاز میگذرد از قبل برنامهریزیهایی بهصورت جدی شروع شده بود و در سفر اخیر هم راجع آن بهصورت جدی صحبت شد و در راستای حفظ منافع ملی کشور جمعبندیهایی داشتهایم که بهزودی اعلام خواهد شد.
مهاجرانی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی باید چند نرخ برای ارز وجود داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: در اینکه باید ارز در نهایت تکنرخی شود تردیدی نیست ولی نکتهای که در این زمینه وجود دارد که باید در نظر گرفت که چگونه میتوان آثار و تبعات آن را برای اجتماع و بهخصوص قشرهای آسیبپذیر، جلوگیری و کاهش دهیم. دولت خود را مکلف میداند که طوری رفتار کند تا معیشت مردم دچار آسیب قرار نگیرد.
وی افزود: موضوع مورد سوال، نیازمند بررسی است؛ بههرحال کشورهایی که با تورمهای بالا مواجه میشوند؛ اگر این سیاستها نباشد، میزان گسترش فقر بهشدت بالا خواهد رفت و به مراتب بیش از این چیزی که الان در کشور داریم، شاهد فقر و سختی خواهیم بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره دالان زنگزور و کریدور ارس عنوان کرد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم یکی از موضوعاتی که قویاً مورد توجه قرار گرفت و جزو برنامههای پیشران هم دیده شده، موضوع کریدورها بود که کریدور ارس هم جزو همین موضوعات است. این مسئل از دولتهای قبل نیز مورد بحث بوده و این دولت هم کار خود را به سرعت انجام میدهد تا انشالله بتوانیم از مزیتهای ژئوپولیتیک منطقه بیشترین استفاده را داشته باشیم.
مهاجرانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام بررسیها حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: قاعدتاً وزارت کشور متولی پیگیری این موضوع است و طبق آخرین گزارشی که داده شده، افرادی که در این زمینه تقصیر داشتند، دستگیر شدند و موضوع در حال پیگیری است. وزارت کشور هم موضوع را دنبال میکند و آخرین اطلاعیه وزارت کشور دراختیار همگان قرار گرفته است.
