نقشه شوم اسرائیل: اشغال تدریجی غزه!

این رسانه‌ها به نقل از منابعی گزارش دادند که ارتش اسرائیل تصمیم گرفته است فراخوان ۶۰ هزار سرباز ذخیره را به تعویق بیندازد و خدمت ۲۰ هزار نیروی ذخیره را به مدت ۴۰ روز دیگر تمدید کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، تصمیم «یسرائیل کاتس» و «ایال زامیر» وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پس از مذاکراتی در مقر وزارت جنگ در تل‌آویو برای تصویب طرح‌های اشغال شهر غزه اتخاذ شد.

کانال ۱۲ عبری گزارش داد که جلسه بین کاتس و زامیر شامل مقامات ارشد فرماندهی جنوبی و ستاد کل، از جمله رئیس اداره اطلاعات نظامی، رئیس اداره عملیات و نمایندگان سرویس امنیتی شاباک بود.

بنا بر گزارش ایسنا، پیش از این در روز سه‌شنبه، زامیر مراحل طرح اشغال شهر غزه را تشریح کرد که شامل چندین مسیر از جمله «تقویت نیروهای دفاعی اسرائیل در شمال نوار غزه» می‌شود.

در این زمینه رسانه‌های عبری روز سه‌شنبه گزارش دادند که علیرغم پیشنهاد آتش‌بس میانجی‌گران که توسط حماس پذیرفته شده است، سربازان ذخیره اسرائیلی برای عملیات اشغال شهر غزه فراخوانده شده‌اند.

کانال ۱۲ گزارش داد که ارسال دستورات خدمت اجباری، معروف به «دستور ۸»، به نیروهای ذخیره اسرائیلی «در آماده‌سازی برای اشغال شهر غزه» آغاز شده است.

این کانال تایید کرد که در روزهای آینده «ده‌ها هزار دستور احضار به سربازان ذخیره ارسال خواهد شد» و سرلشکر ایال زامیر تصمیم گرفته است که خدمت سربازان ذخیره‌ای را که در حال حاضر در ارتش خدمت می‌کنند، تمدید کند.

این کانال توضیح داد که «این گام نظامی جدید در راستای آماده‌سازی برای اشغال احتمالی شهر غزه است» و افزود که «ارتش اسرائیل در حال حاضر تمام مقدمات نهایی را برای اجرای طرح اشغال غزه انجام می‌دهد.»

این کانال در وبگاه خود اشاره کرد که «مذاکرات در مورد تبادل اسرا با حماس ممکن است زیر آتش انجام شود و ارتش تا زمانی که توافقی حاصل و امضا نشود، متوقف نخواهد شد.»

در هشت اوت، دولت اشغالگر طرحی را که توسط نخست وزیر «بنیامین نتانیاهو» که توسط دادگاه جنایی بین‌المللی تحت تعقیب است، برای اشغال تدریجی کل نوار غزه، با شروع از شهر غزه، پیشنهاد شده بود، تصویب کرد.

این طرح با اشغال شهر غزه با آواره کردن تقریباً یک میلیون فلسطینی به سمت جنوب، سپس محاصره شهر و انجام حملات به مناطق مسکونی آغاز می‌شود.

در ۱۱ اوت به عنوان بخشی از اجرای این طرح، ارتش اسرائیل حمله گسترده‌ای را به محله زیتون، در جنوب شرقی شهر غزه، آغاز کرد. این شامل تخریب خانه‌ها با استفاده از ربات‌های بمب‌گذاری شده، گلوله‌باران توپخانه، تیراندازی کور و آوارگی اجباری بود.

آمادگی اسرائیل برای اشغال غزه علیرغم مذاکرات غیرمستقیم آتش‌بس بین تل‌آویو و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) صورت می‌گیرد.

حماس روز دوشنبه با پیشنهادی که توسط میانجیگران مصری و قطری ارائه شده بود، موافقت کرد که شامل توقف موقت عملیات نظامی به مدت ۶۰ روز است.