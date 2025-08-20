En
عقب‌نشینی ایران خودرو از قیمت‌ تولیداتش

گروه خودروسازی ایران خودرو با انتشار نامه ای در کدال اعلام کرد که قیمت گذاری محصولات فروش آتی خود را با رعایت مصوبه شورای رقابت و دستورالعمل های مربوطه انجام خواهد داد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۳ 20 August 2025
6080 بازدید
۳

شرکت ایران خودرو اعلام کرد که قیمت فروش‌ آتی محصولات براساس مصوبه جدید شورای رقابت تعیین می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروه خودروسازی ایران خودرو با انتشار نامه ای در کدال اعلام کرد که قیمت گذاری محصولات فروش آتی خود را با رعایت مصوبه شورای رقابت و دستورالعمل های مربوطه انجام خواهد داد.

این شرکت همچنین اعلام کرد که اتهام گران فروشی به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان توسط سازمان حمایت مطرح شده، تاکنون رای قطعی در این خصوص صادر نشده و پیگیری های حقوقی جهت حفظ حقوق سهامداران در جریان است.

ایران خودرو عقب نشینی خبر فوری شورای رقابت مصوبه شورای رقابت
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
نظرات بینندگان
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
10
پاسخ
خوب تکلیف مبالغ ماشینهای که با نرخ خود شرکت در دوره ششم و هفتم فروخته شده چی میشود
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
این دقیقا سوال خیلی از مردم است در خبر ها به همه چیز اشاره می شود غیر از برگشت پول خریداران
اسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
0
1
پاسخ
تکلیف مایی که چند روز پیش تارا خریدیم به مبلغ ۸۸۶میلیون چی میشه .اضافی پولمون برمیگرده یا نه؟
