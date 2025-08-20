گروه خودروسازی ایران خودرو با انتشار نامه ای در کدال اعلام کرد که قیمت گذاری محصولات فروش آتی خود را با رعایت مصوبه شورای رقابت و دستورالعمل های مربوطه انجام خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروه خودروسازی ایران خودرو با انتشار نامه ای در کدال اعلام کرد که قیمت گذاری محصولات فروش آتی خود را با رعایت مصوبه شورای رقابت و دستورالعمل های مربوطه انجام خواهد داد.

این شرکت همچنین اعلام کرد که اتهام گران فروشی به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان توسط سازمان حمایت مطرح شده، تاکنون رای قطعی در این خصوص صادر نشده و پیگیری های حقوقی جهت حفظ حقوق سهامداران در جریان است.