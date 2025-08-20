En
عامل دوم جنایت بیرم فارس سحرگاه امروز اعدام شد

رئیس کل دادگستری فارس با اعلام اجرای حکم قصاص عامل دوم جنایت بیرم لارستان گفت: فرایند رسیدگی به اتهامات این زن و شوهر همزمان صورت گرفت اما حکم قصاص این زن در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۷ 20 August 2025
حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب از اجرای حکم قصاص عامل جنایت بیرم لارستان در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مردادماه در زندان عادل آباد شیراز خبر داد.

وی ادامه داد: عامل اصلی و متهم ردیف اول پرونده قتل عام فجیع خانواده بیرمی نیز دیروز در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه این زن بر اساس نظر هیأت دادگاه نقش مستقیمی در وقوع جنایت و مباشر در محقق شدن یکی از قتل‌ها بوده است افزود: فرایند رسیدگی به اتهامات این زن و شوهر همزمان صورت گرفت، اما حکم قصاص این زن در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

حجت الاسلام رجایی نسب با تأکید بر اینکه اقدام جنون‌آمیز این زن و شوهر جانی با انگیزه سرقت انجام شده بود گفت: متأسفانه این جنایت فجیع احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار کرد که در همین راستا دستگاه قضائی با رسیدگی سریع به پرونده ظرف مدت قریب به ۱۰ ماه این پرونده را به سرانجام رساند و با اجرای مجازات شرعی و قانونی دو عامل جنایت زمینه رضایت نسبی عمومی را فراهم کرد.

این مقام عالی قضائی استان فارس توجه به امنیت عمومی جامعه را از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی و نهاد‌های انتظامی و امنیتی استان خواند و خاطر نشان کرد: برخورد قاطع، سریع و بازدارنده با عاملان و مرتکبان جرایم خشن در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.

رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
35
پاسخ
لعنت به هر دوتا شون
برای یمقدارپول چطور آدم سه تا بچه بیگناه را به راحتی میکشه
چه دنیای کثیفی هست
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
41
پاسخ
اینجاست که باید گفت اعدام چیز بدی هم نیست .خیلی بده آدم از کشته شدن بعضی همنوعانش خوشحال بشه.ولی
حقشون بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
3
25
پاسخ
ده ماااااااااااااااااااااه !!!! رسیدگی سریع هستش؟!!!!!!! اونم به مورد قتل؟
بنظرم یک کمی مشکل داریم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

