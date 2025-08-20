طرز تهیه نرگسی اسفناج؛ یک غذای سالم و مقوی

به گزارش تابناک؛ نرگسی یکی از غذاهای کم هزینه و خوشمزه ایرانی است، که اصالت آن به مناطق شمالی کشور باز میگردد. نام گذاری نرگسی برای این غذا به خاطر این است که بعد از اینکه غذا آماده شد، شبیه گل نرگس میشود. البته در بعضی از مناطق کشور، نرگسی را گل در چمن مینامند.
آماده سازی و پخت این غذای خوشمزه نونی بسیار ساده است و زمان کمی را میگیرد. نرگسی از تخم مرغ و اسفناج تشکیل میشود و بسیار شبیه املت اسفناج است. اما در نرگسی افزودنیهای دیگری مانند پیاز داغ، سیر و … مورد استفاده قرار میگیرد.
در ادامه این مقاله ار قسمت آشپزی شما را با طرز تهیه نرگسی به عنوان یک غذای سریع آشنا خواهیم کرد.
مواد لازم برای تهیه نرگسی
تخم مرغ ۴ عدد
اسفناج ۵۰۰ گرم
سیر ۳ حبه
پیاز ۲ عدد
روغن مایع به مقدار لازم
نمک، زردچوبه و فلفل به میزان لازم
مراحل طرز تهیه نرگسی
در این قسمت با طرز تهیه نرگسی از غذاهای نونی بدون گوشت، به صورت مرحله به مرحله آشنا شوید. پس همراه ما باشید.
مرحله اول: شستن و خرد کردن اسفناج
در مرحله اول برای پختن نرگسی، اسفناجها را تمیز کنید و بشویید. سپس اسفناجها را بر روی تخته آشپزخانه قرار دهید و با یک چاقوی مناسب خرد کنید. دقت کنید که اندازه قطعات تقریبا یکسان باشند.
مرحله دوم: پختن اسفناج
سپس یک قابلمه را برای پختن اسفناج انتخاب کنید. اسفناجهای خرد شده را به داخل قابلمه بریزید و آن را بر روی اجاق گاز با حرارت ملایم به مدت ۱۵ دقیقه قرار دهید تا اسفناجها به آرامی پخته شود. دقت کنید که نیازی به افزودن آب به داخل قابلمه برای پختن اسفناج نیست.
مرحله سوم: تفت دادن پیاز
هنگامی که اسفناجها در حال پختن هستند، پیازها را پوست بگیرید و بشویید. سپس آنها را بر روی تخته آشپزخانه به صورت خلالی خرد کنید. در ادامه یک تابه را که مقداری روغن مایع در آن ریختهاید را بر روی اجاق گاز با حرارت ملایم قرار دهید و صبر کنید تا روغن داغ شود. یعد از داغ شدن روغن پیازها را به تابه اضافه کنید و تفت دهید تا بافت پیازها نرم و سبک شوند.
مرحله چهارم: تفت دادن سیر رنده شده
در ادامه سیرها را پوست بگیرید. بشویید و سپس رنده کنید؛ و آنها را به پیازهای داخل تابه اضافه کنید. مواد را با یکدیگر تفت دهید و صبر کنید تا سیرها نرم شوند.
بعد از اینکه پیازها طلایی و سیرها نرم شدند، مقداری زردچوبه به تابه اضافه کنید و خوب مواد را با یکدیگر مخلوط کنید تا یکدست شوند.
مرحله پنجم: اضافه کردن اسفناج به سیر و پیاز
بعد از اینکه سیر و پیازها کاملا سرخ شدند. نوبت اضافه کردن اسفناج پخته شده به تابه میباشد. به این نکته دقت کنید که اسفناجها را در هنگام اضافه کردن به تابه باید بدون آب باشند. بعد از اضافه کردن اسفناج به تابه، به مدت چند دقیقه مواد را با یکدیگر تفت دهید.
مرحله ششم: ریختن تخم مرغ در نرگسی اسفناج
بعد از اینکه مواد را با یکدیگر تفت دادید، به آنها مقداری نمک و فلفل اضافه کنید و مواد را بار دیگر هم بزنید. سپس در آخر کار تخم مرغها را بر روی اسفناجها بشکنید و در قابلمه را بگذارید تا تخم مرغها بسته شوند. دقت داشته باشید که میزان حرارت اجاق گاز باید کم باشد.
در نهایت بعد از آماده شدن نرگسی، آن را به همراه نان یا برنج و در کنار ماست ترجیحاً برای شام سرو کنید.
نکاتی در طرز تهیه نرگسی
بعد از شکستن تخم مرغها بر روی اسفناجها میتوانید آنها را هم بزنید و یا به صورت عسلی بگذارید باقی بماند. این دو حالت به سلیقه شما بستگی دارد.
برای اینکه نرگسی شما خوشمزهتر شود و ظاهر مجلسی به خود بگیرد، مقداری گردوی خرد شده را به غذا اضافه کنید.
هرچه پیازها را ریزتر و یکدستتر خرد کنید آنها به خوبی سرخ خواهند شد و طعم نرگسی را به مراتب بهتر خواهد کرد.
برای اینکه نرگسی که شما آماده میکنید، طعم بهتری بدهد. میتوانید از مقداری فلفل دلمهای در تهیه آن استفاده کنید.
قبل از اضافه کردن تخم مرغها به تابه، میتوانید اسفناجها را به گوشه تابه انتقال دهید، تخم مرغها را در گوشه خالی تابه بشکنید.
استفاده از گوشت چرخ کرده در نرگسی مرسوم نمیباشد. اما میتوانید برای خوشمزهتر شدن نرگسی مقداری گوشت چرخ کرده به آن اضافه کنید.
دستور تهیه نرگسی که به آموزش آن پرداختیم برای ۴ نفر مناسب است. در صورت کم شدن یا زیاد شدن افراد، نسبت مواد اولیه را تغییر دهید.
اسفناج و سلامتی
منبع غنی ویتامین و مواد معدنی: اسفناج حاوی ویتامینهای مهمی مانند ویتامین A، C، و K است. همچنین مقدار مناسبی از ویتامین B۶، فولات (ویتامین B۹)، و ویتامین E نیز داراست. از جمله مواد معدنی مهم اسفناج میتوان به آهن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، و منیزیم اشاره کرد.
ضد التهابی: اسفناج حاوی آنتیاکسیدانهای مختلفی است که میتوانند در کاهش التهابهای بدن نقش داشته باشند. این خصوصیت میتواند در پیشگیری از بیماریهای مزمن مانند سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی مفید باشد.
تقویت سلامت قلب: مصرف منظم اسفناج میتواند به کاهش فشار خون کمک کند و عوامل ریسک بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش دهد.
پشتیبانی از سلامت چشمها: ویتامین A موجود در اسفناج برای سلامت چشمها بسیار حائز اهمیت است. این ویتامین میتواند به تقویت بینایی شبانه و جلوگیری از اختلالات چشمی مانند ماکولار دژنراسی کمک کند.
قدرت آنتیاکسیدانی: اسفناج حاوی آنتیاکسیدانهایی مانند بتاکاروتن و کوئرسیتین است که میتوانند در مقابله با آسیبهای اکسیداتیو و جلوگیری از آسیبهای سلولی به بدن کمک کنند.
حمایت از سلامت استخوانها: ویتامین K، کلسیم، و منیزیم در اسفناج میتوانند به تقویت استخوانها و جلوگیری از آسیبهای استخوانی کمک کنند.
کمک به پیشگیری از بیماریها: اسفناج ممکن است به پیشگیری از بیماریهای مزمن مانند دیابت و چاقی کمک کند.
تقویت سیستم ایمنی: ویتامین C موجود در اسفناج میتواند سیستم ایمنی را تقویت کرده و در مقابله با عفونتها مؤثر باشد.
سوالات متداول در طرز تهیه نرگسی اسفناج
در این قسمت با جواب سوالات طرز تهیه نرگسی اسفناج همراه ما باشید شاید این سوال شما نیز باشد.
زمان پخت اسفناج برای نرگسی چقدر است؟
معمولا برای درست کردن نرگسی، اسفناج را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بخارپر میکنند اگر اسفناج زمان بیشتری بپزد خواص آن از بین میرود.
آیا میتوانیم برای نرگسی تخم مرغ را جداگانه نیمرو کنیم؟
بله میتوانید برای درست کردن نرگسی تخم مرغ را جداگانه شکسته و روی اسفناج بریزید و همچنین میتوانید تخم مرغ را داخل اسفناج ریخته و هم بزنید تا تخم مرغ سفت شود این موضوع بستگی به سلیقه شما دارد.
ریختن سیر داخل نرگسی الزامی است؟
سیر طعم نرگسی را بسیار خوشمزه میکند، اما اگر با طعم و بوی سیر مشکل دارید میتوانید آن را از مواد اولیه نرگسی حذف کنید.
چرا نرگسی بخوریم خواص نرگسی چیست؟
از آنجایی که ماده اصلی نرگسی اسفناج و تخم مرغ است و این دو ماده غذایی سرشار از مواد مغذی است و برای بدن و سلامتی ما مفید است به همین دلیل گنجاندن آن در برنامه غذایی توصیه میشود.
از خواص اسفناج پخته میتوان به بهبود سلامت قلب اشاره کرد مواد مغذی موجود در اسفناج از ضخیمشدن دیواره رگها جلوگیری میکند؛ بنابراین خطر حملات قلبی را کاهش میدهد.
ویتامین C موجود در اسفناج، بهعنوان توانایی جلوگیری از چینوچروک و محافظت از ما در برابر بیماریهای بینایی، مشکلات سلامتی قبل از زایمان و بیماریهای قلبی و عروقی شناخته شده است.
اسفناج منبع غنی از ویتامین K است، منبع بسیار خوبی از کلسیم و ویتامین D، فیبر غذایی، پتاسیم و منیزیم است که همه از مواد مغذی مهمی هستند که برای بهبود استخوان مفید هستند.
