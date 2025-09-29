En
حیات وحش؛

جنگجویان صحرا: شیرهای نامیب

مستند «جنگجویان صحرا: شیرهای نامیب» به کارگردانی ویل و لیان استینکمپ، محصول سال ۲۰۱۶ است. این مستند زیبا و تأثیرگذار، داستان ماده‌شیری را روایت می‌کند که به همراه دخترانش در یکی از خشک‌ترین و چالش‌برانگیزترین مناطق جهان صحرای نامیب زندگی می‌کند.در غیاب شیر نر، این خانواده‌ی کوچک تلاش می‌کند توله‌های نر خود را به‌تنهایی پرورش دهد و به آن‌ها مهارت‌های شکار را بیاموزد. تلاش روزانه برای بقا، مبارزه با خشکسالی، رقابت با جانوران دیگر و انتقال دانش بقا از نسلی به نسل دیگر، این مستند را به روایتی قدرتمند از زندگی وحش و غریزه‌ی مادرانه تبدیل کرده است.این مستند را در تابناک می بینید.
