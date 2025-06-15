رسانههای صهیونیستی در بحبوحه حملات موشکی ایران به اراضی اشغالی، از ارسال هواپیماهای غیرنظامی اسرائیل به آمریکا، یونان و قبرس خبر دادهاند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه عبری معاریو گزارش داده که مقامات امنیتی اسرائیل به تمامی شرکتهای هواپیمایی این رژیم دستور دادهاند تا برای کاهش ریسک حملات ایران، بهصورت محرمانه، تمامی ناوگان خود را به خارج از اراضی اشغالی منتقل کنند.
این اقدام در حالی صورتگرفته که تنشها بین رژیم صهیونیستی و ایران در حال افزایش است.
موشکهای ایرانی شنبهشب در حملاتی سهمگین بر مناطق مختلف سرزمینهای اشغالی، از جمله حیفا و تلآویو فرود آمدند. این حملات آرامش را از شهرکنشینان صهیونیست گرفت و ویرانیهای گستردهای را در اراضی اشغالی بر جا گذاشت.
