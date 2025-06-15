حملات موشکی و پهپادی ایران شب گذشته و بامداد امروز در دو موج جداگانه مناطق گسترده‌ای از سراسر اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. در کنار حملات موشکی و پهپادی ایران، نیروهای مسلح یمن نیز همزمان با حملات ایران، به سمت سرزمینهای اشغالی موشک پرتاب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دو حمله شهرهای مختلف اسرائیل مثل حیفا، کلان شهر تل آویو، بیت‌المقدس، بندر عکا، ایلات، طبریه، الجلیل، کریوت شمونه، طمره مورد هدف حملات ایران قرار گرفتند.

براساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در منطقه تل آویو بزرگ نیز بت یام و رخووت در جنوب تل آویو، نتایا و هرتزلیا در شمال تل آویو و حوالی فرودگاه بن گوریون در جنوب شرق تل آویو مناطقی بوده‌اند که زیر آتش موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.