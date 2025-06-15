حیفا صحنه درگیری و بحران پس از حملات موشکی ایران

با وجود سانسور شدید و محدودیتهای گسترده رژیم صهیونیستی در پوشش خبری حجم خسارات حملات موشکی اخیر ایران به اراضی اشغالی، تصاویر و گزارشهایی از انتقال مجروحان به مراکز درمانی و وضعیت بحرانی در مناطق آسیبدیده منتشر شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارشها، در جریان حمله موشکی ایران به شهر حیفا، به ویژه در منطقه طمره، خسارات فراوانی بر اثر اصابت موشکها وارد شده است، چنانکه علاوه بر کشته و زخمی شدن تعدادی از صهیونیستها، تعداد قابل توجهی نیز زیر آوار ماندهاند.
برخی منابع اسرائیلی شمار کشتهها را حدود پنج نفر اعلام کردهاند و خبر دادهاند که مجروحین در حال انتقال به بیمارستانها هستند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اسرائیلی، وضعیت منطقه «طمره» را آشفته نشان میدهد؛ طبق این تصاویر، درگیریهایی میان ساکنان و نیروهای پلیس روی داده که به ایجاد آشوبهای متعدد در شهر منجر شده است.
بر اساس برخی از گزارش های خبری این درگیریها به شکل قابل توجهی روند امدادرسانی به نقاط آسیب دیده و عملیات آواربرداری را با مشکل مواجه کرده است.
برخی از تحلیل گران نظامی و عرصه بینالملل معتقد بر این هستند که این وقایع بار دیگر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و قدرت بازدارندگی آن را در منطقه به نمایش گذاشته و تأکید میکند تلاشهای رژیم صهیونیستی برای کتمان واقعیات میدانی و کمنمایی خسارات، بینتیجه است.
