دیدار وزیر خارجه با سفرای خارجی پس از حمله اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پی حملات بامداد روز جمعه رژیم صهیونیستی به ایران و انجام عملیات وعده صادق ۳ از سوی ایران در پاسخ به جنایتهای انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه با سفرا ،کارداران و روسای نمایندگیهای خارجی و بینالمللی مقیم تهران، دیدار و رایزنی میکند و به تبیین و تشریح سیاستهای ایران در برابر این تحولات خواهد پرداخت.
بر اساس این گزارس وزیر خارجه جمهوری اسلامی طی روزهای جمعه و شنبه نیز با تعداد زیادی از همتایان خود در ارتباط با جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ایران و حق مشروع تهران در پاسخ به این جنایتها طبق قوانین و مقررات بینالملل رایزنی و گفتوگو کرد.
