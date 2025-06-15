En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار وزیر خارجه با سفرای خارجی پس از حمله اسرائیل

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در روز یکشنبه (۲۵ خردادماه) با روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران دیدار و رایزنی می‌کند
کد خبر: ۱۳۱۱۷۴۱
| |
7690 بازدید

دیدار وزیر خارجه با سفرای خارجی پس از حمله اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پی حملات بامداد روز جمعه رژیم صهیونیستی به ایران و انجام عملیات وعده صادق ۳ از سوی ایران در پاسخ به جنایت‌های انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه با سفرا ،کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران، دیدار و رایزنی می‌کند و به تبیین و تشریح سیاست‌های ایران در برابر این تحولات خواهد پرداخت.

بر اساس این گزارس وزیر خارجه جمهوری اسلامی طی روزهای جمعه و شنبه نیز  با تعداد زیادی از همتایان خود در ارتباط با جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران و حق مشروع تهران در پاسخ به این جنایت‌ها طبق قوانین و مقررات بین‌الملل رایزنی و گفت‌وگو کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیدار خبر فوری عباس عراقچی جنگ ایران و اسرائیل تجاوز اسرائیل به ایران نمایندگان خارجی
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: خداحافظی سفیر یونان در تهران با عراقچی
دیدار سفیر جدید ایران با وزیر امور خارجه+عکس
دیدار خداحافظی سفیر عراق در ایران با عراقچی
دیدار عراقچی و لاوروف در حاشیه نشست شانگهای
عربستان تجاوز اسرائیل به ایران را محکوم کرد
شکست‌ناپذیری اسرائیل: توهمی که در جنگ ۱۲ روزه فروریخت
این شازده کوچولو هیچوقت بزرگ نشد!
عراقچی: درباره توقف عملیات نظامی تصمیم نهایی را خواهیم گرفت
پیام پزشکیان خطاب به مردم
عراقچی: پاسخ به تجاوز، دفاع است
یدیعوت آحارونوت: اقتصاد اسرائیل کاملاً فلج شده است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان در بیروت
دیدار سرپرست وزارت خارجه افغانستان با عراقچی
دیدار عراقچی با آیت الله جوادی آملی + عکس
دیدار قائم مقام وزارت خارجه پاکستان با عراقچی+عکس
دیدار وزرای خارجه ایران و عمان
پشت پرده سفر عراقچی به لبنان!
دیدار عراقچی با وزیر خارجه ارمنستان+عکس
رایزنی وزرای خارجه ایران و عربستان در جده+عکس
دیدار عراقچی با همتای اماراتی اش+عکس
عراقچی در افتتاحیهٔ کنفرانس اقیانوس هند +عکس
عکس: دیدار عراقچی با ولیعهد دولت کویت
عکس: دیدار عراقچی و سید بدر البوسعیدی
دیدار عراقچی با وزیر خارجه انگلیس و جمهوری آذربایجان
یک زن سرکنسول جدید ایران در آلماتی شد
دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور مصر+عکس
دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور لبنان+عکس
عکس: دیدار عراقچی با مقام‌های عالی‌رتبه سوریه
گفتگوی وزیر خارجه عمان و عراقچی پیش از شروع مذاکرات
دیدار وزرای خارجه ایران و سودان+عکس
آنچه در دیدار عراقچی و لاوروف گذشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند/ نگرانی سایر کشورهای عربی خلیج فارس از حمله اسرائیل فرضی نیست
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۳۹ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005VF7
tabnak.ir/005VF7