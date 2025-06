به گزارش تابناک به نقل از اداره ارتباطات شرکت مبین‌نت، نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) به‌عنوان بزرگترین رویداد صنعت مالی کشور از 18 لغایت ۲۱ خردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

مبین‌نت سازمانی به‌عنوان بزرگترین اپراتور سازمانی کشور با شعار Smart Solutions For The Financial Future به معرفی دو راهکار VPN-S و (Virtual Data Center) VDC می‌پردازد.

راهکار VPN-S (Single Point VPN) به کسب‌وکارهای شعبه‌محور، نمایندگی بیمه‌ها، دفاتر پیشخوان دولت، کارگزاری‌ها و… اجازه می‌دهد تا با ایجاد یک شبکه اختصاصی بین شعبه و دفتر مرکزی، ارتباط امن و مستقل از اینترنت عمومی برقرار کنند. این سرویس به‌ گونه‌ای طراحی شده است که با ایجاد اطمینان‌خاطر برای تیم‌های فنی سازمان‌ها، دغدغه‌های مربوط به ارتباطات سازمانی را نیز برطرف می‌سازد. پیاده‌سازی این سرویس بر بستر LTE (4G) -3G -2G، ترافیک نامحدود، نصب و راه‌اندازی سریع، بستر اختصاصی و پشتیبانی 24*7 از مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس به شمار می‌رود.

با بهره‌گیری از مرکز داده ابری اختصاصی (Virtual Data Center – VDC)، سازمان‌ها قادر خواهند بود کلیه اجزای زیرساختی از جمله ماشین‌های مجازی، فایروال، سوییچ و فضای ذخیره‌سازی را در قالب یک پلتفرم یکپارچه، امن و قابل‌ مدیریت ساماندهی کنند. این سرویس بر پایه استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و پاسخ‌گوی نیازهای سازمان‌های بزرگ و پیشرو در لبه فناوری است.

مبین‌نت تمامی سرویس‌های صنعت مالی را در قالب مفهوم «شعب متصل» ارائه می‌دهد تا تمامی نیاز‌های ارتباطی، زیرساختی،‌ ابری و هوشمندسازی سازمان‌ها به صورت یکپارچه پاسخ داده شود.

از ۱۸ لغایت ۲۱ خردادماه، ساعت ۸ الی ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن ۶، غرفه مبین‌نت منتظر دیدار شما هستیم.