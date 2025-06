قبل از تعویض آیفون قدیمی این نکته را فراموش نکنید

اگر مدل جدیدتری از گوشی آیفون را برای جایگزینی آیفون قدیمی خود می‌خرید، فقط داده‌ها را منتقل نکنید و دستگاه قدیمی خود را نفروشید. ابتدا باید تمام اطلاعات شخصی را پاک کنید. چه گوشی قدیمی خود را بفروشید و چه آن را به یکی از اقوام خود بسپارید، مهم است که بدانید چگونه گوشی اپل خود را ریست کنید، باید قبل از تحویل آن به صاحب جدید، مطمئن شوید که اطلاعات شخصی موجود در گوشی، کاملا پاک شده است.



به گزارش تابناک؛ در گزارشی نحوه برگرداندن گوشی آیفون به تنظیمات کارخانه را توضیح داده است.



مهم نیست به چه دلیلی می‌خواهید آیفون خود را پاک کنید، همه چیز به این خلاصه می‌شود که مطمئن شوید تمام اطلاعات شخصی شما کاملا حذف شده است. این اطلاعات می‌تواند حساس و شخصی باشد، مانند عکس‌های خانوادگی که قطعا نمی‌خواهید به یک غریبه بدهید. همچنین شامل مجموعه‌ای از جزئیات خصوصی از اطلاعات کارت اعتباری گرفته تا مخاطبین و همه چیز در برنامه‌های شما است که در گوشی ذخیره می‌کند.



خوشبختانه، تنظیم مجدد آیفون به تنظیمات کارخانه آسان است، هر چند که چندین بار از شما خواسته می‌شود تا مطمئن شوید که آماده پاک کردن کامل آن هستید. همچنین قبل از پاک کردن کامل گوشی خود، باید آماده شوید. برای این منظور:



بدون پشتیبان‌گیری از آیفون خود، کاری انجام ندهید



اولین قدم این است که مطمئن شوید از تمام داده‌هایی که می‌خواهید نگه دارید، به طور ایمن پشتیبان‌گیری شده است. این کار به راحتی از طریق آی‌کلود قابل انجام است، اگرچه می‌توانید به صورت دستی نیز پشتیبان‌گیری کنید. به همان روشی که می‌خواهید قبل از به‌روزرسانی به iOS ۱۸ از آیفون خود پشتیبان‌گیری کنید، به قسمت تنظیمات مراجعه کنید و در آنجا، روی نام خود بزنید و سپس، به پشتیبان‌گیری آی‌کلود و آی‌کلود بروید و روی گزینه «اکنون پشتیبان‌گیری کنید» بزنید. این کار کمی طول می‌کشد، اما در صورت نیاز می‌توانید از این نسخه پشتیبان آنلاین، داده‌های خود را بازیابی کنید.



همچنین می‌توانید با اتصال آیفون خود به رایانه، به صورت دستی یک نسخه پشتیبان تهیه کنید، اگرچه این فرآیند بین رایانه شخصی و مک متفاوت است. هنوز هم می‌توانید آی‌تیونز را در رایانه شخصی ویندوز خود دانلود کنید، که از طریق آن آیفون خود را همگام‌سازی کرده و از طریق آن نرم‌افزار یک نسخه پشتیبان تهیه می‌کنید. با پایان آی‌تیونزدر مک در سال ۲۰۱۹، برای مدیریت آیفون خود باید از «فایندر» استفاده کنید، اما در غیر این صورت، روند پشتیبان‌گیری نسبتا ساده است.



توجه داشته باشید که آیفون‌ها در انتقال بی‌سیم داده‌ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر در نزدیکی خود خوب هستند و این امر انتقال یکپارچه از دستگاه قدیمی به دستگاه جدید را آسان می‌کند. پس از روشن کردن آیفون جدید خود، دستورالعمل‌های روی صفحه آیفون جدید خود را دنبال کنید تا از دوربین آن برای اسکن دستگاه قدیمی خود استفاده کنید و اجازه دهید روند کار ادامه یابد.



خسته‌کننده‌ترین مرحله اما بخش ضروری این فرآیند، این است که از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که وارد آنها شده‌اید، خارج شوید. شما باید اپلیکیشن‌هایی را که داده‌های حساس‌تری دارند در اولویت قرار دهید، اما بهتر است مطمئن شوید از هر اپلیکیشنی که اطلاعات شخصی قابل شناسایی دارد، کاملا خارج شده‌اید.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

اگر موارد بالا را انجام داده‌اید و آماده‌ ریست کردن آیفون خود هستید، بخش «تنظیمات» (Settings) را باز کنید. سپس به «عمومی» »(General) انتقال یا ریست آیفون» (Transfer or Reset iPhone) و «پاک کردن همه محتوا و تنظیمات» (Erase All Content and Settings) بروید. از شما خواسته می‌شود که پین ​​کد آیفون خود را وارد کنید، سپس رمز عبور اپل آیـدی خود را وارد کنید.



وقتی این کار را انجام دادید، صفحه سیاه می‌شود و یک نوار پیشرفت سیاه در پایین، مانند زمانی که در حال به‌روزرسانی به نسخه جدید iOS هستید، خواهید دید. ظرف چند دقیقه، کلمه «سلام»، به زبان‌های مختلف روی صفحه نمایش داده می‌شود، درست مانند اولین باری که آیفون خود را فعال کردید. این یعنی گوشی با موفقیت ریست شد. اکنون می‌توانید گوشی خود را به صاحب جدیدش واگذار کنید.