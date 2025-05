به کارزار همبستگی برای خلیج فارس بپیوندید

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در واکنش به تلاش‌های شرم‌آور و مغرضانه برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس، ایرانیان از سراسر کشور و در هر جای جهان، با همه تنوع فرهنگی، قومی و زبانی خود، به شکلی متحد و یکصدا اعلام همبستگی کردند.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ همبستگی برای خلیج_فارس به این تحریف واکنش نشان داده‌اند و حمایت خود را از حفظ این نام اصیل و تاریخی اعلام کرده‌اند.

خلیج فارس، خلیج فارس خواهد ماند.

و کارزاری راه اندازی شد با این متن که :

ما ایرانیان، با همهٔ تنوع و تکثری که داریم، در اعتراض به تلاش شرم‌آور برای تغییر نام خلیج فارس اعلام همبستگی می‌کنیم.

نام خلیج فارس با قدمت طولانی بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی بشر است و توسط نقشه‌نگاران و نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و تلاش برای تغییر آن ایران‌ستیزانه و با اهداف مغرضانه است. با #همبستگی_برای_خلیج_فارس همبستگی‌مان برای ایران را اعلام می‌کنیم.

خلیج فارس، خلیج فارس خواهد ماند.

We Iranians, despite all our diversity, stand united in protest against the shameful attempt to change the name of the Persian Gulf.

The name "Persian Gulf" has been an integral part of human historical and cultural heritage for centuries and is recognized by cartographers and international institutions. Any effort to alter it is driven by malicious motives against Irab. With #SolidarityForThePersianGulf, we declare our unity for Iran.

Persian Gulf will remain Persian Gulf.

نیاز است که ایرانیان در هر کجای دنیا به این کارزار بپیوندید. با جستجوی نام سایت کارزار در گوگل می توانید وارد سایت شده و به این کارزار بپیوندید.