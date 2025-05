به گزارش تابناک، این تاریخ به دلیل شباهت لفظی عبارت "May the Force be with you" (نیرو با شما باشد) به "May the 4th be with you" (۴ مه با شما باشد) به یک شوخی محبوب تبدیل شده است.

البته متن توئیت کاخ سفید شامل نوعی پیام سیاسی است که به نظر می‌رسد قصد دارد از "جنگ ستارگان" برای اظهار نظر درباره مسائل اجتماعی و سیاسی روز استفاده کند. در این پیام، به کسانی که در مبارزات سیاسی به ویژه در حمایت از گروه‌های چپ رادیکال هستند، اشاره می‌کند و آن‌ها را به عنوان طرفدار "امپراتوری" (که در دنیای Star Wars نماینده دیکتاتوری و سرکوب است) معرفی می‌کند. پیام مذکور از طرف دیگر از کسانی که با این گروه‌ها مخالف‌اند، به عنوان "شورشیان" یاد می‌کند.

در این پیام، اشاره‌هایی به شخصیت‌های منفی در Star Wars، مانند "Lord Sith" (لرد سیث) و "Murderers" (قاتلان) و "Drug Lords" (رهبران مواد مخدر) می‌شود که احتمالاً به نوعی تمسخر یا انتقاد از برخی افراد و گروه‌ها در دنیای واقعی است. در مجموع، این متن ترکیبی از شوخی‌ها و نقدهای سیاسی است که به سبک "جنگ ستارگان" نوشته شده‌اند.