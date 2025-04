شش نکته درباره تب جهانی شکلات دبی

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، شکلات دبی پدیده نوظهوری است؛ ترکیبی از مواد اولیه قدیمی که پیش از این به وفور جلوی دست بودند، اما در کنار هم طعمی جدید خلق کرده‌اند.

درباره شکلات دبی افسانه‌های زیادی ساخته‌اند و تا دلتان بخواهد کلی دردسر درست کرده‌اند. مثلا در آلمان کار به دادگاه کشیده و قاضی حکم داده فروشنده‌ها تنها وقتی مجاز به عرضه آن هستند که واقعا در دبی تولید شده باشد. شکلات دبی به دور از تمام این حرف و حدیث‌ها، یک خوراکی ساده است. حداقل ما ایرانی‌ها که تا همین اواخر، پسته برایمان خوراکی دم‌دستی به حساب می‌آمده، حق داریم فکر کنیم شکلات دبی را الکی بزرگ کرده‌اند. شکلات دبی، سال ۲۰۲۱ توسط یک قنادی در دبی ابداع شد و با برند Can't Get Knafeh of It به بازار آمد. می‌گویند، چون زنی باردار ویار شکلات داشت این نسخه را برایش تجویز کردند، اما با توجه به اینکه بازاریابی این محصول را توسط اینفلوئنسر‌های تیک‌تاک پیش بردند، صحت خیلی از ادعا‌ها را نمی‌توان تایید کرد. شبکه‌های اجتماعی به سرعت برق و باد شهرت شکلات دبی را در تمام نقاط جهان پخش کردند، اما حالا در ایران از هر سوپرمارکت و بقالی می‌توان به قیمت نازل شکلات دبی خرید. به نظر شما چه چیزی شهرت افسانه‌ای شکلات دبی را رقم زد؟

شکلات دبی چه طعمی دارد و ترکیبات اصلی آن چیست؟

شکلات دبی طعمی خاص دارد، چون بسیاری از برند‌های معروف، برای تولید شکلات دبی از کاکائوی بلژیکی یا سوئیسی، شیر تازه و خامه‌ای به همراه مواد داخلی مثل خرما، مغز‌ها (پسته، بادام)، زعفران، هل یا حتی طلا استفاده می‌کنند.

شکلات دبی ترکیبی از شکلات تخته‌ای، پسته و نوعی رشته شیرینی به نام کادایف که در کنار هم طعم و مزه جدیدی خلق می‌کنند. در برخی نسخه‌ها از ارده در ترکیب شکلات دبی استفاده می‌شود.

شکلات دبی اصل در نهایت باید طعم شیرین و ملایم شکلات را کنار طعم غنی و آجیلی پسته، به همراه بافت ترد و منحصر‌به‌فرد کادایف ارائه دهد. چیزی شبیه دسر‌های سنتی خاورمیانه، به‌ویژه کنافه.

راز شهرت جهانی شکلات دبی؛ از تیک‌تاک تا برندینگ لوکس

شکلات دبی در چشم برهم‌زدنی به شهرت رسید، چون ترکیب خاص شکلات و خرما یک مزه منحصر‌به‌فرد و بومی خاورمیانه‌ای ایجاد می‌کند. این محصول اغلب با طراحی طلایی، شیشه‌ای یا چوبی نفیس عرضه می‌شود که جنبه هدیه‌ای دارد.

حضور برند‌های خاص و لوکس مانند Al Nassma (شکلات شتر)، Bateel (شکلات خرمایی) و Mirzam که عموما به کیفیت بالا و داستان‌پردازی درباره محصولاتشان شهرت دارند نیز در شهرت شکلات دبی نقش داشته‌اند و فروش آن در دبی به عنوان قطب گردشگری، عامل دیگر شهرت این شکلات‌ها است.

محبوبیت شکلات دبی، سال ۲۰۲۴ به لطف تبلیغات گسترده اینفلوئنسر‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک، به اوج رسید. ویدئوی وایرال شده توسط ماریا وهرا اینفلوئنسر اوکراینی میلیون‌ها بار دیده شد و، چون تولید آن به شکل محدود انجام گرفته بود، هنوز خیلی‌ها تصور می‌کنند با محصولی مرموز رو‌به‌رو هستند.

ایرانی‌ها هم از تب شکلات دبی بهره بردند. تقاضای جهانی برای خرید این محصول برای مدتی، به قدری بالا رفت که پسته کمیاب شد. تجار ایرانی در نتیجه توانستند مقدار زیادی از پسته خود را بفروشند.

عوامل موثر بر قیمت بالای شکلات دبی

استفاده از مواد اولیه گران‌قیمت مثل خرمای مضافتی، شکلات بلژیکی، مغز لوکس پسته به خودی خود باعث بالا رفتن قیمت محصولی می‌شود که تحت عنوان شکلات دبی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

شکلات دبی با بسته‌بندی لاکچری عرضه می‌شود و برندینگ و مارکتینگ لوکس نیز روی قیمت تمام شده آن تاثیر می‌گذارد. برند‌های لوکس مدعی هستند در تولید شکلات دبی از شیر شتر استفاده می‌کنند و چند مورد هم گزارش‌شده که شکلات دبی را با پوشش طلای خوراکی عرضه کرده‌اند، اما اگر بخواهید روی فقط یک دلیل متمرکز شوید، باید از تولید در حجم پایین و تمرکز بر کیفیت به جای کمیت، به‌عنوان عامل اصلی گران بودن شکلات دبی اسم ببریم.

قیمت شکلات دبی اصل در امارات ۲۰ دلار است. این محصول ۲۰۰ گرم وزن دارد و در سایر کشور‌ها تا ۴۰ دلار به فروش رسید. سر و کله نسخه‌های ارزانتر به سرعت در بازار پیدا شد که قیمت آنها ۱۲ دلار بود. کمی بعد نمونه‌هایی از شکلات دبی با قیمت سه دلار عرضه شدند، اما همچنان نسخه‌های دست‌ساز و خاص ممکن است تا ۸۰ دلار قیمت‌گذاری شوند.

مقایسه شکلات دبی ایرانی و خارجی

شکلات دبی ایرانی معمولا به شیوه سنتی تولید می‌شود. به این معنی که غلظت کاکائو در آن زیاد است. بسته‌بندی آن ساده‌تر انجام می‌شود تا مقرون به صرفه باشد. تولیدکننده‌های ایرانی عموما سراغ مواد اولیه داخلی می‌روند که اگرچه تنوع بیشتری دارد، اما ساده‌تر است.

شکلات دبی ایرانی به همین دلیل اقتصادی است و با قیمت کم تولید می‌شود در حالی که برند‌های خارجی لوکس حتما در ترکیب محصول خود از مقدار فراوانی هل، خرما زعفران و پسته استفاده می‌کنند. بسته‌بندی را به سمت لوکس بودن و با دیدگاه جذابیت زیاد پیش می‌برند و اصرار دارند مواد اولیه وارداتی یا ارگانیک خاص در تولید شکلات دبی داشته باشند.

آموزش طرز تهیه شکلات دبی در خانه

شکلات دبی را می‌توان در خانه درست کرد. برای این کار ابتدا مقداری شکلات تخته‌آی را آب کنید. کرم مغز پسته، بادام یا گردو هم باید جلوی دستتان باشد و در کنارش به کادایف، زعفران و هل محتاج هستید.

تهیه شکلات دبی تقریبا ساده است؛ باید شکلات تخته‌ای آب شده را در قالب بریزید و به آن شکل دهید طوری که اندازه یک لایه مغز جای خالی داشته باشد. آنچه به دست آمده را داخل یخچال بگذارید تا فرم بگیرد. حالا باید لایه داخلی را آماده کنیم. کره را آب کرده، رشته‌های کادایف را خرد کرده و داخل آن بریزید. چند دقیقه هم بزنید. حالا آن را به ظرفی اضافه کنید که در آن کرم پسته و ارده انتظار می‌کشیدهند. مواد را هم بزنید تا وقتی یک کرم یک‌دست و نرم به دست بیاید. قالب شکلات را از یخچال بیرون بیاورید، کرم را داخل آن بریزید و روی آن لایه‌ای شکلات بزنید. شکلات دبی آماده است. تنها باید آن را در یخچال بگذارید تا فرم بگیرد.

شکلات دبی ساده تولید نمی‌شود؛ اطمینان از ترد بودن کادایف در داخل شکلات تخته‌ای ممکن است به تکنیک‌های خاصی نیاز داشته باشد و کسی که آستین‌ها را بالا زده همیشه با این چالش رو‌به‌رو است که ترکیب بافت‌های مختلف در یک محصول غذایی به فرمولاسیون و فرآوری دقیق برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیاز دارد.

شکلات دبی اصلی با شکلات تلخ خارجی، کرم یا خمیر پسته و کادایف تولید می‌شود. ارده یا طحینه نیز در آن وجود دارد. کیفیت مواد اولیه بر طعم و بافت نهایی شکلات دبی تاثیر می‌گذارد و البته این خطر بالقوه را نباید دست‌کم گرفت که پسته‌های ارزان حاوی سم آفلاتوکسین، شهرت شکلات دبی را تهدید می‌کند.

راهنمای خرید شکلات دبی

خرید شکلات دبی در فروشگاه برند‌هایی مثل Patchi، Al Nassma، Bateel و Mirzam آغاز شد و به دیگر نقاط این شهر توریستی در فرودگاه دبی یا فروشگاه‌های لوکس Dubai Mall سرایت کرد. تب شکلات دبی خیلی سریع به سایر نقاط دنیا رسید و حالا فروشگاه‌های مختلفی در ایران به فروش شکلات دبی خارجی می‌پردازند.

شکلات دبی وارداتی در فروشگاه‌های آنلاین فراوان است و علاوه بر آن برند‌های داخلی نمونه‌هایی از شکلات دبی را تولید کرده‌اند که قیمت آن در قیاس با نمونه‌های خارجی و لوکس ارزان‌تر است.

شکلات دبی اوایل ورود به ایران محصولی مرموز بود و برایش قیمت‌های گزاف تعیین می‌کردند. هنوز هم برخی نمونه‌های وارداتی با قیمت چهار، پنج میلیون وجود دارد که مدعی هستند وارداتش مستقیم از خود امارات انجام شده است.

قیمت شکلات دبی وارداتی اصل در بسته بندی با وزن کمتر حدود دو میلیون تومان است و بعضی‌ها اداعا دارند با ۸۰۰ هزار تومان شکلات دبی اصل به مشتری می‌فروشند. شکلات دبی شرکتی وارداتی هم به میزان فراوان در بازار پیدا می‌شود. از برند اولکر گرفته تا الیت که در بست‌بندی ۹۰ گرمی قیمت‌شان بین ۱۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

شکلات دبی ایرانی هم در بازار وجود دارد و به‌عنوان مثال شیرین‌عسل محصولی در وزن ۴۰ گرم و قیمت ۲۰ هزار تومان تولید کرده که حداقل از نظر تصویر روی بسته‌بندی به شکلات دبی شبیه است.