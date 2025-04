کمبود پسته در جهان به خاطر «شکلات دبی»!

"شکلات دبی" باعث کمبود پسته در جهان و افزایش قیمت پسته در دنیا شد. این خبر را روزنامه اقتصادی "فایننشال تایمز" چاپ لندن منتشر کرده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از یورونیوز، فایننشال‌تایمز گفته است محبوبیت یک شکلات مغز پسته‌ای موسوم به «شکلات دبی» در شبکه‌های اجتماعی و افزایش تقاضا برای این محصول، منجر به کمبود جهانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت پسته شده است.

بنابر این گزارش، همه‌چیز از یک ویدیوی «تمجید‌آمیز» از این شکلات مغز پسته‌ای در اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز شد. این ویدیو در شبکه اجتماعی تیک‌تاک تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون‌بار دیده شده است و از آن پس چندین ویدیوی دیگر نیز از این شکلات با بازدید‌های میلیونی مواجه شدند.

افزایش محبوبیت این شکلات با رشد تقاضا همراه و به کمبود جهانی پسته منجر شد.

امریکا و ایران تولید‌کنندگان اصلی پسته در جهان‌اند.

قیمت این محصول سال گذشته در پی برداشت ضعیف در امریکا بالا رفته بود. با این حال، محبوبیت این شکلات مزید بر علت شده و قیمت پسته را بسیار بالا برده است.

همچنین، به گزارش فایننشال‌تایمز، تولید‌کنندگان ایرانی پسته نیز در 6 ماه منتهی به مارس ۲۰۲۵، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر به امارات عربی متحده پسته صادر کرده‌اند.

جایلز هکینگ از شرکت بازرگانی خشکبار «سی‌جی هکینگ» گفت که قیمت هر پوند (معادل ۰.۴۵ کیلوگرم) پسته در یک سال گذشته از ۷.۶۵ دلار به ۱۰.۳۰ دلار افزایش یافته است.

تب شکلات دبی به تولید نوعی شکلات توسط شکلات‌سازی لوکس اماراتی «فیکس» بازمی‌گردد که ترکیبی از شکلات شیری، خمیر رشته‌ای معروف به کادایف، و مغز پسته خامه‌ای بود.

این شکلات‌سازی که محصولش را تنها در امارات عربی متحده عرضه می‌کند، این شکلات را با شعار هوشمندانه Can’t Get Knafeh of It به فروش رساند.

در این شعار اصطلاح Can’t Get Enough of It به معنای «از آن سیر نمی‌شوی» با کنافه، دسر سنتی مشهور خاورمیانه ترکیب شده است.

در پی استقبال گسترده از «شکلات دبی»، دیگر شکلات‌سازی‌های مشهور جهان چون «لیندت» و «لادراخ» نیز به سرعت نسخه‌های خود از آن را تولید کردند. اما این شکلات‌سازی‌ها هم اکنون برای پاسخ به تقاضای جهانی با مشکل مواجه شده‌اند.

"چارلز ژاندرو" مدیرعامل شکلات‌سازی بریتانیایی «پرستات» گفت که تقاضا برای «شکلات دبی» بازار را شوکه کرده است.

او افزود: «انگار از ناکجا آمد و ناگهان آن را همه‌جا می‌بینید.»