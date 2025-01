یک جایگزین عالی برای نمک در سفره

اگر شما به غذاهای تند علاقه دارید، ممکن است در حال لطف به قلب خود باشید! تحقیقات جدید نشان داده‌اند که خوردن فلفل چیلی به طور چشمگیری خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ البته استفاده در حد کاملا کنترل شده و اگر مشکلات قلبی یا دیگر مشکلات سلامت ماننده بیماری معده دارید، تحت نظر و مشورت پزشک متخصص خود. پس نوشته های این مطلب به هیچ عنوان مصرف افراطی فلفل و هر غذای تندی را توصیه نمی کند زیرا با خطرات بسیار جدی همراه است.

در یک مطالعه که در Journal of the American College of Cardiology یا به اختصار JACC منتشر شد، دانشمندان در ایتالیا مشاهده کردند: افرادی که فلفل چیلی را چهار بار در هفته یا بیشتر مصرف می‌کنند، 40 درصد کمتر از افرادی که چیلی مصرف نمی‌کنند، به دلیل حمله قلبی فوت می کنند و 60 درصد کمتر درگیر خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مغزی و عروقی مانند سکته مغزی هستند.

ماریالورا بوناچیو، پژوهشگر اصلی این مطالعه و اپیدمیولوژیست در موسسه عصبی نیورومد ایتالیا، می‌گوید: «یک حقیقت جالب درباره مطالعه مذکور این است که اثرگذاری چیلی حفاظت بر سلامت افراد، ارتباطی به نوع رژیم غذایی آن ها ندارد! به عبارت دیگر، کسی می‌تواند رژیم مدیترانه ‌ای سالمی داشته باشد و کسی دیگر کمتر به غذای سالم توجه کند، اما برای همه آن ها چیلی اثر محافظتی دارد.»

بوناچیو و همکارانش یافته‌های خود را بر اساس داده‌های 22,811 مرد و زن، بالای 35 سال، از منطقه مولیزه در ایتالیا پایه‌گذاری کردند.

شرکت‌کنندگان جزئیات مربوط به مصرف غذایی خود را از طریق پرسشنامه ارائه دادند. در مجموع 23.4 درصد اعلام کردند که بیشتر از چهار بار در هفته فلفل چیلی می‌خورند، در حالی که 33.7 درصد گفتند که هرگز یا به ندرت از آن‌ ها استفاده می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که کپسایسین، ماده فعال که باعث تندی فلفل‌ها می‌شود، می‌تواند بر عملکرد پلاکت‌ها تأثیر بگذارد و سطح قند خون را کاهش دهد.

دانشمندان وضعیت سلامت آن ها را به مدت حدود هشت سال پیگیری کردند. در این مدت، 1,236 نفر از شرکت ‌کنندگان فوت کردند که کمی بیش از یک سوم آن ‌ها به دلیل مشکلات قلبی جان خود را از دست دادند.

چیلی و کپسایسین

اگرچه تحقیقات دیگری نیز فواید فلفل‌های تند را نشان داده ‌اند، نتایج آن‌ ها کمتر چشمگیر بوده است.

یک مطالعه که در چین انجام شد و در سال 2015 در BMJ منتشر شد، بیش از نیم میلیون نفر را به مدت هفت سال پیگیری کرد و نشان داد که کسانی که 6 تا 7 روز در هفته غذاهای تند می‌خورند، 14 درصد کاهش ریسک نسبی مرگ دارند.

در یک آزمایش منتشر شده در سال 2017 در PLoS One که بر اساس داده‌های US National Health and Nutrition Examination Survey بود، گزارش شد که مصرف فلفل چیلی باعث کاهش 13 درصدی ریسک مرگ و میر کلی می‌شود.

چه چیزی باعث اثر مثبت فلفل چیلی می‌شود؟

اگرچه این گزارش مکانیزم‌های بیوشیمیایی فلفل ‌ها که بر قلب تأثیر می‌گذارند را بررسی نکرده است، اما کپسایسین — ماده فعال که گرمای فلفل‌ ها را ایجاد می‌کند — ممکن است نقش داشته باشد. کپسایسین جزو ترکیبات فعال در فلفل‌های کایین، هالاپنیا و هابانرو است.

دکتر جفری توئوتبرگ، کاردیولوگ در مرکز سلامت استنفورد کالیفرنیا، که در این تحقیق حضور نداشته است، می‌گوید: «برخی داده ‌ها نشان می‌دهند که کپسایسینوئیدها (یک گروه از ترکیبات شامل کپسایسین) ممکن است بر عملکرد پلاکت ‌ها (که به بدن کمک می‌کند تا لخته خون برای متوقف کردن خونریزی ایجاد کند)، سلول‌های پوشاننده عروق خونی و کاهش مقاومت به انسولین تأثیر بگذارد.»

یک مطالعه در چین در سال 2012 نشان داد که کپسایسینوئیدها عملکرد ژنی که موجب انقباض شریان ‌ها می‌شود را مسدود کرده و سطح کلسترول را با کاهش تجمع کلسترول در بدن کاهش می‌دهند.

دکتر مالانی کاردیولوژیست از نیویوک اضافه می‌کند که افرادی که فلفل چیلی به غذاهای خود اضافه می ‌کنند ممکن است کمتر از مواد دیگری مانند نمک که برای قلب مضر است، استفاده کنند.

فلفل تند همه مشکلات را حل نمی‌کند

با این حال، حفظ یک سبک زندگی سالم به طور کلی همچنان برای حفظ سلامت قلب بسیار مهم است.

دکتر مالانی می‌گوید: «مهم است که یک رژیم غذایی سالم داشته باشید و ورزش کنید و این موارد را با مصرف بیشتر فلفل چیلی جایگزین نکنید.»

دکتر سارا سمان کاردیولوگ در مرکز قلب Baylor Scott & White Legacy Heart Center در تگزاس، که در این تحقیق دخیل نبوده است، اشاره می‌کند که این مطالعه به عنوان یک مطالعه مشاهده ‌ای محدود است و جایگزین آزمایش‌های کنترل ‌شده تصادفی که می‌توانند متغیرهای بیشتری را در نظر بگیرند، نمی‌شود.

همچنین داده‌های رژیم غذایی به صورت "خود گزارش دهی" ارائه شده که ممکن است قابل اعتماد نباشند و این جمعیت از یک منطقه خاص آمده‌ اند، بنابراین نتایج ممکن است برای افرادی با پیشینه‌ های قومی مختلف قابل تعمیم نباشد.

دکتر سمان می‌گوید: «اگرچه فلفل تند به نظر می‌رسد که برای قلب مفید باشد، مهم است که درک کنید نمی‌توانید فقط کمی سس تند روی همبرگر خود بریزید و بگویید که همه چیز خوب است. اضافه کردن فلفل چیلی به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای قلب، شما را بسیار بیشتر به سوی سلامتی هدایت می‌کند.»