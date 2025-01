۱۷ خاصیت شگفت‌انگیز جعفری

این سبزی ۳ برابر پرتقال ویتامین C دارد

پرتقال با داشتن ویتامین C فراوان معروف است و به همین دلیل مصرف کنندگان بسیاری را دارد. اما جعفری گیاهی است که ویتامین C بیشتری نسبت به پرتقال دارد. در واقع این گیاه، ۳ برابر پرتقال ویتامین C دارد.