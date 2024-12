در حالی که هفته پیش هاکان فیدان وزیرامورخارجه ترکیه با وزیران خارجه ایران و روسیه برای تعیین تکلیف سوریه جلسه داشت، حالا با دور زدن ایران و روس و بدون دعوت از وزیران خارجه کشورمان و روسیه، نشستی در عمان با حضور وزیران خارجه آمریکا، عربستان، قطر، اردن و چند مقام از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برای تعیین سرنوشت سوریه برگزار کرد. نادیده گرفتن ایران و روسیه در قضیه سوریه نشان می‌دهد خطای محاسباتی اردوغان درباره تغییرات معادلات منطقه چقدر جدی است. به قول آمریکایی‌ها که فیدان در گوش وزیر خارجه‌شان زمزمه می‌کرد: «No victory is ever permanent and no defeat irredeemable / هیچ پیروزی دائمی نیست و هیچ شکستی جبران ناپذیر نیست» لحظات دور زدن ایران و روسیه توسط ترکیه را می‌بینید.