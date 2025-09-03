En
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها

قرعه‌کشی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در شرایطی برگزار می‌شود که تیم‌های لیگ برتری گاهی در این رقابت‌ها غافلگیر می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۷۵۴۴۰
971 بازدید

قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها

قرعه‌کشی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور در شرایطی برگزار می‌شود که می‌توان شاهد رقابت غول‌ها با شگفتی‌سازها بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فصل جدید فوتبال باشگاهی ایران آغاز شده و لیگ برتر پس از دو هفته برگزاری به دلیل مسابقات تیم ملی در کافا، متوقف شد. با این حال در این وقفه کوتاه علاوه بر اعلام برنامه مسابقات هفته‌های سوم تا نهم، زمان برگزاری قرعه‌کشی جام حذفی هم اعلام شد.

قرعه‌کشی جام حذفی قرار است به صورت آنلاین از ساعت ۱۳:۳۰ امروز، چهارشنبه آغاز شود و تیم‌های باشگاهی ایران در رده‌های مختلف، رقبای خود را شناسایی کنند.

استقلال قهرمان فصل گذشته جام حذفی فوتبال کشور است که این فصل چهره مدافع عنوان قهرمانی را دارد. با این حال گاهی در جام حذفی شاهد خلق شگفتی‌هایی هم هستیم.

قرعه‌کشی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در شرایطی برگزار می‌شود که تیم‌های لیگ برتری گاهی در این رقابت‌ها غافلگیر می‌شوند. تیم‌هایی که گاهی با کمترین هزینه و با بازیکنانی گمنام، رقبای لیگ برتری خود را با بودجه‌های سر به فلک کشیده، کنار می‌زنند و از دور رقابت حذف می‌کنند.

