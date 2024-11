واکنش سفیر سابق ایران به گستاخی سفیر رژیم اسرائیل در باکو

سید عباس موسوی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصاحبه اخیر سفیر رژیم صهیونیستی در باکو درباره ایران واکنش نشان داد.

به گزارش «تابناک»، سید عباس موسوی سفیر سابق کشورمان در جمهوری آذربایجان در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به مصاحبه اخیر سفیر رژیم صهیونیستی در باکو واکنش نشان داد و نوشت:

«هنوز حواسم بهت هست!

باز توی رویاهات تخت گاز رفتی؟! خطرناکه!»

Still watching you !

"Top gear" in your dreams ? Again ? Dangerous !

گفتنی است، جورج دیک، سفیر رژیم صهیونیستی در آذربایجان، در مصاحبه‌ای با آپا گفت: «من به شما ضمانت می‌دهم روزی که رژیم ایران سقوط کند، روزی که این رژیم نفوذ تروریستی خود را بر کشورهای منطقه از دست بدهد، ما با همه کشورها به صلح خواهیم رسید.»