کسری طاهری، ستاره تازه متولد شده فوتبال ایران؟

کسری طاهری، مهاجم جوان پیکان و تیم ملی امید، با دبل مقابل هنگ‌کنگ و گلزنی در لیگ برتر، خود را به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور فوتبال ایران معرفی کرده است.
کد خبر: ۱۲۶۹۵۰۶
891 بازدید

آیا می‌توان پس از سردار آزمون و مهدی طارمی در تیم ملی مهاجم ششدانگی پیدا کرد؟ هنوز خیلی زود است، اما کسری طاهری می‌تواند خیال خیلی‌ها را در این زمینه راحت کند و این را با به ثمر رساندن چهار گل در سه بازی اخیر باشگاهی و ملی خود ثابت کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کسری طاهری، مهاجم ۱۹ ساله تیم ملی امید در شرایطی در پیروزی ۴ بر صفر تیم فوتبال امید مقابل هنگ‌کنگ دبل کرد که در دو هفته ابتدایی لیگ هم دو گل برای پیکان به ثمر رسانده است.

مهاجمی که دو سال پیش عضو باشگاه سپاهان بود و به نظر می‌رسد شرایطی همچون سردار آزمون دارد. او مانند مهاجم این روزهای تیم ملی بدون انجام بازی برای سپاهان از فوتبال ایران به روبین‌کازان روسیه رفت، هرچند فصل گذشته و در ۱۸ سالگی فقط ۴ بازی برای این باشگاه روسیه‌ای انجام داد. اما پس از یک فصل تجربه در فوتبال روسیه به صورت قرضی راهی پیکان شد و در دو هفته ابتدایی هم دو گل برای پیکانی‌ها به ثمر رساند.

حالا طاهری در تیم ملی امید هم در نخستین بازی دو گل در دقیقه ۸۷ و ۲+۹۰ به ثمر رسانده تا مشخص شود که گلزنی‌های او برای پیکان هم اتفاقی نبوده است. شاید بتوان گفت کسری طاهری ستاره تازه متولد شده فوتبال ایران خواهد بود که می‌تواند پس از سردار آزمون (۵۷ گل) و مهدی طارمی (۵۶ گل) که الان بهترین گلزنان ملی فوتبال ایران محسوب می‌شوند و هنوز فعال هستند، خیال تیم ملی را در خط حمله راحت کند.

