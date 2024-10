با کلم بروکسل و دنیای خواص و فواید آن آشنا شوید

تقویت سیستم ایمنی

یکی از برجسته ترین ویژگی های جوانه های بروکسل میزان بالای ویتامین C آنها است. یک فنجان جوانه بروکسل حاوی بیش از 120٪ از ویتامین C شما در روز توصیه می شود. این ویتامین برای سلامتی سیستم ایمنی بدن بسیار مهم است، زیرا ویتامین C باعث تولید سلول های سفید خون شده و به عنوان یک آنتی اکسیدان در بدن عمل می کند، استرس اکسیداتیو و احتمال ابتلا به بیماریهای مزمن نیز کاهش می یابد.

بهبود هضم