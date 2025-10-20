تهیه و توزیع اقلام توانبخشی بین توان‌جویان کم‌برخوردار یک طرح ملی است که به صورت نمادین از تهران و با حضور ستارگان فوتبال و قهرمانان المپیکی آغاز شد.

به گزارش تابناک، دوشنبه شب در زمین چمن مصنوعی شهرداری واقع در سعادت‌آباد که محل تمرین تیم فوتبال ستارگان دهه شصت محسوب می‌شود، اتفاق تاریخی رقم خورد.

گروه نجوا (نیکوکاری جامعه ورزش ایران) در کنار ستارگان دهه شصت، در قالب «پویش ملی مهر گردون» اقدام به تهیه و توزیع اقلام توانبخشی بین توان‌جویان کم‌برخوردار کردند. به همین بهانه، ساره جوانمردی ستاره الهام بخش ورزش بانوان، قهرمان المپیک و پارالمپیک و چهره مهم ورزش کشورمان با حضور در محل تمرین تیم ستارگان، در کنار بازیکنان دهه شصتی آغازگر این اتفاق بزرگ بود و اهدای ویلچر به توان‌جویان را کلید زد.

این اتفاق بزرگ و تاریخی، یک طرح ملی بود که قرار است در تمام ایران ادامه یابد و به صورت نمادین، از تهران آغاز شد و به زودی در تمام نقاط کشور با حضور چهره‌های مطرح ورزش و قهرمانان المپیک و جهان ادامه می‌یابد.

گفتنی است؛ تیم فوتبال ستارگان دهه شصت در راستای مسئولیت‌‎های اجتماعی، همچنان مشغول اقدامات خیرخواهانه است تا سهمی در ایجاد نشاط و شادی در جامعه ایفا کند. در این مسیر، همه بازیکنان قدیمی و ستارگان محبوب فوتبال در کنار هم حرکت می‎‌کنند و قرار است به بهانه فوتبال، بانی خیر باشند.