چطور بهترین دانش‌ آموز مدرسه و کلاس باشیم؟

برای اینکه بهترین دانش‌آموز مدرسه و کلاس باشید، نیاز به تلاش، پشتکار و رعایت چندین نکته مهم دارید. اگر می‌خواهید در بین نفرات برتر قرار بگیرید، باید در طول سال تحصیلی به‌صورت مستمر به برنامه‌ خود پایبند باشید. مهم‌ترین مواردی که برای تبدیل شدن به دانش‌آموزی موفق نیاز دارید، عبارت‌اند از:

۱- تعیین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت

اهداف، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، راهی عالی برای اندازه‌گیری موفقیت هستند. اگر هیچ دیدی نسبت به اهداف خود برای تحصیل نداشته باشید، هیچ چیزی برای دستیابی یا تلاش برای آن ندارید. اما اگر اهداف مشخصی برای خود تعیین کنید، انگیزه گرفتن و اندازه‌گیری موفقیت خود در آن اهداف آسان‌تر است. برای مثال، شاید می‌خواهید نمره خوبی در درس ریاضی یا انگلیسی کسب کنید. با مشخص کردن این اهداف و نوشتن آن‌ها چشم‌اندازی دقیق از آن‌چه می‌خواهید به آن برسید در دست دارید.

به این نکته توجه کنید که اهداف کوچک و بزرگ باید به‌صورت واقع‌گرایانه و قابل اندازه‌گیری باشند. اگر اهداف درسی شما دور از دسترس باشند، پس از مدتی خسته می‌شوید و راه خود را ادامه نمی‌دهید.

۲- تنظیم برنامه مطالعه و پایبندی به آن

اگر می‌خواهید دانش‌آموزی موفق باشید باید برای زمان مطالعه برنامه‌ریزی کنید. این برنامه‌ریزی برای حفظ تعادل سالم یادگیری و همگام بودن با دوره‌های سخت ضروری است. در بین زمان‌های مطالعه و درس خواندن زمان‌های کوتاهی را برای استراحت کردن قرار دهید تا مطالعه کردن برای شما خسته‌کننده نشود. سعی کنید هر طور که شده به برنامه مطالعه پایبند باشید و به بهانه‌های ذهن‌تان بهاء ندهید.

۳- استفاده از منابع مختلف برای یادگیری بیشتر

یکی از راه‌هایی که به شما کمک می‌کند تا دانش‌آموز موفقی باشید، مطالعه منابع دیگر است. حتماً در زمان یادگیری دروس مختلف سوالات زیادی در ذهن شما نقش می‌بندند. زمانی که این اتفاق می‌افتد از منابع دیگر برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر استفاده کنید. با توجه به دسترسی گسترده و رایگان به اینترنت پیدا کردن اطلاعات بیشتر درباره دروس مختلف کار چندان دشواری نیست. اما توجه کنید که باید تعادلی بین جمع‌آوری اطلاعات جدید و مطالعه دروس خود برقرار کنید. یادگیری بیشتر از ویژگی‌ها مهم یک دانش آموز موفق است.

۴- در نظر گرفتن زمانی برای تفریح

همه ما می‌دانیم که درس خواندن کاری خسته‌کننده است و اگر زمان طولانی به آن اختصاص پیدا کند، ذهن خسته می‌شود. به همین علت روزهایی را برای استراحت و تفریح کردن در نظر بگیرید. با دوستان یا خانواده خود وقت بگذرانید، فیلم محبوب خود را نگاه کنید یا خود را به غذایی لذیذ دعوت کنید. این کارها از خستگی ذهن جلوگیری می‌کنند. در نتیجه، انرژی خواهید داشت که بتوانید به برنامه‌ریزی درسی‌تان پایبند باشید. یادتان باشد:‌دانش آموز موفق به استراحت نیاز دارد.

۵- ایجاد عادات مطالعه سالم و فعالانه

تکنیک‌های مطالعه‌ای که «سالم» تلقی می‌شوند شامل تعادل، مدیریت زمان و اجتناب از جلسات «تندخوانی» تمام شب امتحان هستند. زیرا زمانی که اطلاعات به‌صورت مداوم مرور می‌شوند، راحت‌تر در ذهن ماندگار خواهند شد تا زمانی که شما لحظه‌ آخر بخواهید مطالب را حفظ کنید و به ذهن بسپارید. این روش مطالعه شما را برای روز امتحان آماده می‌کند.

همچنین اگر در زمان مطالعه دروس، اطلاعات را از زوایای مختلف تجزیه و تحلیل کنید و ارتباط بین حقایق را بیابید، اطلاعات با کیفیت بیشتری در ذهن شما ماندگار می‌شوند و انگیز شما را برای یادگیری افزایش می‌دهند.

۶- یادداشت‌برداری کردن و مرور آن‌ها

زمانی که در کلاس درس حضور دارید، به صحبت‌های معلم خود گوش دهید و نکات مهم را یادداشت کنید. این کار به یادگیری بهتر کمک می‌کند. مرور یادداشت‌های خود پس از کلاس و بازنویسی آن‌ها یا خلاصه‌سازی اطلاعات مهم در حالی که هنوز در ذهن شما تازه است، بسیار مفید خواهد بود. این کار به شما کمک می‌کند تا در گروه دانش‌آموزان موفق قرار بگیرید.

۷- پیدا کردن هم‌گروهی

اگر می‌خواهید دروس مدرسه را بهتر یاد بگیرید و موفق‌تر باشید، بهتر است با چند نفر از همکلاسی‌های خود یک گروه درس‌خوانیی تشکیل دهید. با این کار می‌توانید سؤالات و اشکالات درسی‌تان را از هم بپرسید و اطلاعاتی که یاد گرفته‌اید را به آن‌ها یاد بدهید. اینکه هر چیزی بلدید به دیگران یاد بدهید و با همکلاسی‌هایتان تعامل و تبادل اطلاعات داشته باشید، مباحث درسی بهتر در ذهنتان می‌ماند. شاید بتوان گفت هر دانش آموز موفق عضو یک گروه موفق است.

۸- بازخورد گرفتن از معلم و همکلاسی‌های خود

سعی کنید در زمان مطالعه از قدرت تخیل خود استفاده کنید و خود را در موقعیت‌های مختلف تصور کنید. با این کار شما تجربیات مختلفی برای یادگیری به‌دست می‌آورید. می‌توانید آن‌ها را با معلم و همکلاسی‌های خود درمیان بگذارید و بازخورد آن‌ها را دریافت کنید تا راه‌هایی برای بهبود مسیر پیش‌رو پیدا کنید.

۹- فکر کنید بهترین متخصص جهان هستید

بسیاری از دانش‌آموزان از این می‌ترسند که توانایی لازم برای یادگیری را ندارند. افکار منفی بسیار مخرب هستند و شما را از مطالعه و انجام هر کاری دور می‌کنند. پیشنهاد ما به شما این است که هنگامی که نمی‌دانید چگونه یک کار خاص را انجام دهید، تصور کنید که یک استاد دانشگاه یا مخترع هستید که با یک مشکل با اهمیت جهانی روبرو هستید. زیرا متخصصان راه‌هایی پیدا می‌کنند تا بتوانند مشکلات پیچیده را با استفاده از روش‌های آسان‌تر حل کنند.

۱۰- استفاده کردن از تمام حواس خود

هر چه از حس بینایی، شنوایی و لامسه خود استفاده کنید و هر چه بیشتر از عضلات بدن خود برای نگاه کردن، صحبت کردن، نوشتن، تایپ کردن روی کامپیوتر، نقاشی کردن یا به سادگی حرکت کردن استفاده کنید، اطلاعات و داده‌های بیشتری را وارد مغز خود خواهید کرد. زیرا مغز اطلاعات را از منابع مختلف دریافت می‌کند.

۱۱- پیدا کردن سبک یادگیری خود

گفتنی است که تمام دانش‌آموزان موفق نباید سبک یادگیری یکسانی داشته باشند. هر دانش‌آموز مطابق با ویژگی‌هایی که دارد از روشی متفاوت برای یادگیری دروس استفاده می‌کند. اگر نمی‌دانید با چه روشی دروس را بهتر یاد می‌گیرید، آن‌ها را امتحان کنید. با این کار شما متوجه می‌شوید که چه روشی برای شما مناسب‌تر است و با استفاده از آن بهتر مطالب را به خاطر خود می‌شپارید.

۱۲- اندازه‌گیری و پیگیری پیشرفت‌ها

مراحلی را که برای بهبود یک مهارت خاص برداشته‌اید بنویسید. به‌عنوان مثال این مهارت‌ها می‌توانند راه‌حلی برای یک مشکل شخصی خاص (گرفتن نمره مشخصی برای یک تکلیف) یا یک قدم کوچک در جهت حل یک مشکل (مثلاً برای اولین بار از معلم سؤال کردن، یادگیری برای رسیدن به موقع اگر مشکل مدیریت زمان دارید) باشند. این کار باعث می‌شود تا پیشرفت‌های خود به‌صورت مؤثر مشاهده کنید و به دانش‌آموز موفقی تبدیل شوید.

۱۳- اهمیت دادن به خواب و استراحت کافی

شاید تعجب کنید، اما خواب کافی و استراحت منظم یکی از عوامل مهم در موفقیت تحصیلی است. وقتی بدن و ذهن شما خسته باشد، نمی‌توانید بهترین عملکرد خود را داشته باشید. سعی کنید هر شب حداقل ۷ تا ۸ ساعت خواب باکیفیت داشته باشید و در طول روز زمان‌هایی را به استراحت و رفع خستگی اختصاص دهید.

۱۴- ورزش کردن و تغذیه سالم

ورزش و تغذیه سالم نقش مهمی در عملکرد مغز و بهبود حافظه دارند. یک دانش‌آموز موفق باید به سلامت جسمی خود نیز توجه کند. ورزش منظم و تغذیه مناسب باعث می‌شود انرژی بیشتری داشته باشید و بهتر بتوانید درس بخوانید. می‌توانید نیم ساعت تا یک ساعت از زمان خود در طول روز را به فعالیت بدنی مانند پیاده‌روی، ورزش‌های هوازی، ورزش‌های قدرتی یا هر فعالیتی که دوست دارید، اختصاص دهید.

۱۵- سوال کردن و مشارکت فعال در کلاس

بهترین دانش‌آموزان تنها به گوش دادن به درس‌ها اکتفا نمی‌کنند، بلکه فعالانه در کلاس شرکت می‌کنند و سؤال می‌پرسند. هر زمان که درسی را متوجه نشدید، از معلم یا همکلاسی‌هایتان بپرسید. پرسیدن نشان‌دهنده علاقه و توجه شما به درس است و به شما کمک می‌کند تا مطالب را بهتر بفهمید.

۱۶- جلوگیری از حواس‌پرتی

تمرکز یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که به موفقیت کمک می‌کند. در دنیای امروز، عوامل حواس‌پرتی مانند گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین می‌توانند به‌راحتی توجه شما را از مطالعه منحرف کنند. برای موفقیت در درس‌ها، باید استفاده از این عوامل را به حداقل برسانید. بهتر است برای افزایش تمرکز محیطی آرام برای مطالعه انتخاب کنید، در زمان‌های مطالعه گوشی خود را کنار بگذارید و از اپلیکیشن‌های محدودکننده استفاده کنید.

۱۷- ایجاد یک روند مثبت و مستمر ایجاد عادات مثبت و پایبندی به آن‌ها یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تحصیل است. برای مثال، می‌توانید هر روز در یک زمان مشخص مطالعه کنید، به‌طور منظم ورزش کنید و خواب کافی داشته باشید. با انجام این کارها به‌طور مستمر، این فعالیت‌ها به عادت تبدیل می‌شوند و دیگر نیاز به تلاش ذهنی زیادی ندارید. این عادات به شما کمک می‌کنند تا همواره در مسیر درست باقی بمانید و با انرژی و انگیزه بالا به اهداف تحصیلی خود نزدیک‌تر شوید. روزهای خوب مدرسه در راه است

برای کسب موفقیت تحصیلی و تجربه شیرینی‌های مسیر دانش آموز موفق، تنها تلاش فیزیکی یعنی صرفاً درس خواندن کافی نیست. پس چطور می‌توان دانش‌آموزی موفق شد؟ باید از برنامه‌ریزی درست، مدیریت زمان، مطالعه‌ مؤثر و تکنیک‌های ذهنی استفاده کنید. اگر این گام‌ها را با دقت انجام دهید، به‌راحتی می‌توانید تبدیل به دانش آموز موفق سال شوید و به تمامی اهداف تحصیلی خود دست یابید. تا چه حد خود را دانش‌اموز موفق می‌دانید؟ تجربه‌ای دارید که بخواهید با ما در میان بگذارید؟ امیدواریم این مقاله به شما و سایر دانش‌آموزان کمک کند تا طعم موفقیت تحصیلی را بچشند.

