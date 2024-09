اعلام برندگان جشنواره فیلم ونیز

به گزارش تابناک، پدرو آلمادوار جایزه شیر طلایی هشتاد و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ونیز را برای فیلم «اتاق بغلی» دریافت کرد. در ادامه لیست جوایز این جشنواره آمده‌است:

جایزه بهترین بازیگر جوان: پل کرچر برای فیلم And their Children After Them

جایزه بهترین بازیگر مرد: ونسان لندون برای فیلم The Quiet Son

جایزه بهترین بازیگر زن: نیکول کیدمن برای فیلم Babygirl

جایزه بهترین فیلمنامه: فیلم I'm Still Here

جایزه ویژه هیأت داوران: فیلم April

شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی: بردی کوربت برای فیلم The Brutalist

شیر نقره‌ای هیأت داوران: مائورا دلپرو کارگردان فیلم Vermiglio

جایزه شیر طلایی بهترین فیلم: پدرو آلمودوار برای فیلم The Room Next Door

جایزه مخاطبان بخش افق‌ها: نادر ساعی‌ور برای فیلم «شاهد»

جایزه بهترین فیلم کوتاه در بخش افق‌ها: عرشیا شکیبا برای فیلم چه کسی خورشید را دوست دارد