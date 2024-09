گزارشی که در مجله‌ی JMIR Serious Games منتشر شده است، تحقیقات انجام‌شده درباره‌ی تأثیر بازی‌های ویدیویی تجاری را بر افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات سلامت روان بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، شواهد علمی فزاینده‌ای وجود دارد که از پتانسیل بازی‌های ویدیویی برای بهبود سلامت روان سخن می‌گویند.

درمان بیماری‌های روانی با بازی‌های ویدئویی چطور ممکن است.

برای این گزارش، محققان مؤسسه‌ تحقیقات علوم رایانه‌ای ایرلند (Lero) مطالعات قبلی انجام‌شده را بررسی کرده‌اند تا ببینند آیا بازی‌های ویدیویی تجاری (نه بازی‌هایی که برای درمان طراحی شده‌اند) می‌توانند به بهبود سلامت روان، به خصوص افسردگی و اضطراب، کمک کنند یا نه؟

شواهد نشان می‌دهند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به کاهش برخی از علائم افسردگی کمک کنند. تحقیقات نشان داده است که به‌طور مشخص بازی‌های ماین‌کرفت (Minecraft) و گذرگاه حیوانات: افق‌های جدید (Animal Crossing: New Horizons) باعث ایجاد ارتباط اجتماعی و کاهش احساس تنهایی شده‌اند.

دکتر گلن پلات (Glenn Platt, PhD)، استاد فناوری‌های نوظهور و مدیر برنامه‌ی مطالعات رسانه‌های تعاملی در دانشگاه میامی اوهایو، می‌گوید: «بازی‌های ویدیویی باعث ارتباط انسان‌ها می‌شود، ارتباطی که جنبه‌ای حیاتی از سلامت روان است. احساس عضویت در یک جامعه‌ی هم‌فکر که مشارکت شما را ارزش‌گذاری می‌کند و هدف شما را می‌‌فهمد.»

در دیگر سو، برخی از بازی‌های ویدیویی اثرات مثبتی مانند تنظیم خلق و خو را به همراه دارند. در یک مطالعه، نوجوانانی که ماریو کارت (Mario Kart) بازی می‌کردند، مهارت‌های تنظیم احساسات بهتری نسبت به همسالان خود داشتند.

علاوه بر این، بازی‌های ویدیویی بهانه خوبی برای حواس‌پرتی هستند که برای تنظیم خلق و خو، کاهش نشخوار فکری (همان Over Think مشهور) و حتی ایجاد شادی خواهند بود.

تحقیقات همچنین نشان داده‌اند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به مقابله و درمان علائم اضطراب کمک کنند. در یک آزمایش، افراد مضطرب که چهار بار در هفته و به مدت حداقل نیم ساعت در هر جلسه، بازی گیاهان در برابر زامبی‌ها (Plants vs. Zombies) را بازی کردند، نسبت به افرادی که دارو مصرف می کردند، وضعیت سلامت روانی بهتری داشتند. در برخی آزمایش‌ها، بازی‌هایی مانند ماکس و ماژیک جادویی (Max and the Magic Marker) نیز برای کمک به پیشگیری از افزایش اضطراب در کودکان مؤثر بوده است.

گزارشی که در مجله‌ی JMIR Serious Games منتشر شده است، تحقیقات انجام‌شده درباره‌ی تأثیر بازی‌های ویدیویی تجاری را بر افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات سلامت روان بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، شواهد علمی فزاینده‌ای وجود دارد که از پتانسیل بازی‌های ویدیویی برای بهبود سلامت روان سخن می‌گویند.

درمان بیماری‌های روانی با بازی‌های ویدئویی چطور ممکن است.

برای این گزارش، محققان مؤسسه‌ تحقیقات علوم رایانه‌ای ایرلند (Lero) مطالعات قبلی انجام‌شده را بررسی کرده‌اند تا ببینند آیا بازی‌های ویدیویی تجاری (نه بازی‌هایی که برای درمان طراحی شده‌اند) می‌توانند به بهبود سلامت روان، به خصوص افسردگی و اضطراب، کمک کنند یا نه؟

شواهد نشان می‌دهند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به کاهش برخی از علائم افسردگی کمک کنند. تحقیقات نشان داده است که به‌طور مشخص بازی‌های ماین‌کرفت (Minecraft) و گذرگاه حیوانات: افق‌های جدید (Animal Crossing: New Horizons) باعث ایجاد ارتباط اجتماعی و کاهش احساس تنهایی شده‌اند.

دکتر گلن پلات (Glenn Platt, PhD)، استاد فناوری‌های نوظهور و مدیر برنامه‌ی مطالعات رسانه‌های تعاملی در دانشگاه میامی اوهایو، می‌گوید: «بازی‌های ویدیویی باعث ارتباط انسان‌ها می‌شود، ارتباطی که جنبه‌ای حیاتی از سلامت روان است. احساس عضویت در یک جامعه‌ی هم‌فکر که مشارکت شما را ارزش‌گذاری می‌کند و هدف شما را می‌‌فهمد.»

در دیگر سو، برخی از بازی‌های ویدیویی اثرات مثبتی مانند تنظیم خلق و خو را به همراه دارند. در یک مطالعه، نوجوانانی که ماریو کارت (Mario Kart) بازی می‌کردند، مهارت‌های تنظیم احساسات بهتری نسبت به همسالان خود داشتند.

علاوه بر این، بازی‌های ویدیویی بهانه خوبی برای حواس‌پرتی هستند که برای تنظیم خلق و خو، کاهش نشخوار فکری (همان Over Think مشهور) و حتی ایجاد شادی خواهند بود.

تحقیقات همچنین نشان داده‌اند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به مقابله و درمان علائم اضطراب کمک کنند. در یک آزمایش، افراد مضطرب که چهار بار در هفته و به مدت حداقل نیم ساعت در هر جلسه، بازی گیاهان در برابر زامبی‌ها (Plants vs. Zombies) را بازی کردند، نسبت به افرادی که دارو مصرف می کردند، وضعیت سلامت روانی بهتری داشتند. در برخی آزمایش‌ها، بازی‌هایی مانند ماکس و ماژیک جادویی (Max and the Magic Marker) نیز برای کمک به پیشگیری از افزایش اضطراب در کودکان مؤثر بوده است.

گزارشی که در مجله‌ی JMIR Serious Games منتشر شده است، تحقیقات انجام‌شده درباره‌ی تأثیر بازی‌های ویدیویی تجاری را بر افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات سلامت روان بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، شواهد علمی فزاینده‌ای وجود دارد که از پتانسیل بازی‌های ویدیویی برای بهبود سلامت روان سخن می‌گویند.

درمان بیماری‌های روانی با بازی‌های ویدئویی چطور ممکن است.

برای این گزارش، محققان مؤسسه‌ تحقیقات علوم رایانه‌ای ایرلند (Lero) مطالعات قبلی انجام‌شده را بررسی کرده‌اند تا ببینند آیا بازی‌های ویدیویی تجاری (نه بازی‌هایی که برای درمان طراحی شده‌اند) می‌توانند به بهبود سلامت روان، به خصوص افسردگی و اضطراب، کمک کنند یا نه؟

شواهد نشان می‌دهند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به کاهش برخی از علائم افسردگی کمک کنند. تحقیقات نشان داده است که به‌طور مشخص بازی‌های ماین‌کرفت (Minecraft) و گذرگاه حیوانات: افق‌های جدید (Animal Crossing: New Horizons) باعث ایجاد ارتباط اجتماعی و کاهش احساس تنهایی شده‌اند.

دکتر گلن پلات (Glenn Platt, PhD)، استاد فناوری‌های نوظهور و مدیر برنامه‌ی مطالعات رسانه‌های تعاملی در دانشگاه میامی اوهایو، می‌گوید: «بازی‌های ویدیویی باعث ارتباط انسان‌ها می‌شود، ارتباطی که جنبه‌ای حیاتی از سلامت روان است. احساس عضویت در یک جامعه‌ی هم‌فکر که مشارکت شما را ارزش‌گذاری می‌کند و هدف شما را می‌‌فهمد.»

در دیگر سو، برخی از بازی‌های ویدیویی اثرات مثبتی مانند تنظیم خلق و خو را به همراه دارند. در یک مطالعه، نوجوانانی که ماریو کارت (Mario Kart) بازی می‌کردند، مهارت‌های تنظیم احساسات بهتری نسبت به همسالان خود داشتند.

علاوه بر این، بازی‌های ویدیویی بهانه خوبی برای حواس‌پرتی هستند که برای تنظیم خلق و خو، کاهش نشخوار فکری (همان Over Think مشهور) و حتی ایجاد شادی خواهند بود.

تحقیقات همچنین نشان داده‌اند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به مقابله و درمان علائم اضطراب کمک کنند. در یک آزمایش، افراد مضطرب که چهار بار در هفته و به مدت حداقل نیم ساعت در هر جلسه، بازی گیاهان در برابر زامبی‌ها (Plants vs. Zombies) را بازی کردند، نسبت به افرادی که دارو مصرف می کردند، وضعیت سلامت روانی بهتری داشتند. در برخی آزمایش‌ها، بازی‌هایی مانند ماکس و ماژیک جادویی (Max and the Magic Marker) نیز برای کمک به پیشگیری از افزایش اضطراب در کودکان مؤثر بوده است.