مستند آن‌ها نباید پیر شوند | They Shall Not Grow Old به کارگردانی پیتر جکسون محصول سال 2018 است. این فیلم با استفاده از فیلم‌های اصلی برداشته‌شده از جنگ جهانی اول محفوظ در آرشیو موزه سلطنتی جنگ که بیشتر آن‌ها تاکنون دیده‌نشده‌اند، به همراه صداهای ضبط‌شده توسط بی‌بی‌سی و مصاحبه‌های آی‌دبلیوام که از بریتانیایی‌های حاضر در نبرد گرفته‌شده، ساخته شده‌است. بیشتر این فیلم‌ها رنگی شده و با استفاده ابزارها و تکنیک‌های مدرن تبدیل شده‌اند و برای اثرگذاری بیشتر و هرچه بیشتر نزدیک‌شدن به تجربه واقعی سربازان از نبرد، از جلوه‌های صوتی و صداپیشه در آن استفاده شده‌است. این فیلم، اولین تجربه کارگردانی مستند پیتر جکسون است گرچه او در سال 1995 تجربه کارگردانی فیلم مستندنمای نقره فراموش‌شده و تهیه‌کنندگی غرب ممفیس بر اساس سه نفر ممفیس غربی در سال 2012 را در کارنامه دارد. جکسون که پدربزرگش در جنگ جهانی اول جنگیده، قصدش از ساخت این فیلم را ساختن فیلمی می‌داند که تجربه «سرباز بودن شبیه چیست» به‌جای روایت داستانی از توالی رویدادها باشد. سازندگان فیلم 600 ساعت مصاحبه با 200 کهنه‌سرباز و 100 ساعت فیلم ویدئویی اصلی را برای ساخت فیلم بازبینی و بررسی کردند. عنوان فیلم از شعر «آن‌ها بزرگ می‌شوند نه پیر در حالی‌که ما باقی مانده‌ایم و پیر می‌شویم» لورنس بینیون با عنوان «برای کشته‌شدگان» گرفته شده‌است که در سال 1914 سروده شده و به‌ خاطر استفاده در چکامه یادآوری مشهور است. این مستند جذاب را در تابناک تماشا می‌کنید.