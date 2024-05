ساخت سریالی با موضوع تاریخ ایران در نتفلیکس

ساخت سریالی درام همانند The Crown (اثر نتفلیکس درباره ملکه ویکتوریا) این بار حول محور ایران درخصوص حکومت محمدرضا پهلوی باعنوان The Last Shah تایید شده است.