کمبود کدام ویتامین باعث بوی بد عرق می شود؟

به گزارش تابناک،



تغییر در بوی بدن ممکن است به دلیل بلوغ، تعریق بیش از حد بدن یا عدم رعایت بهداشت باشد. تغییرات ناگهانی ممکن است توسط محیط، داروها و همچنین غذا ایجاد شود. همچنین می‌تواند نشان دهنده مشکلی در سلامتی باشد. یکی از دلایل بوی بد عرق نیز می‌تواند کمبود ویتامین C و ویتامین B2 باشد که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

هر کس بوی بدن منحصر به فردی دارد. تغییرات ناگهانی و مداوم در بوی طبیعی بدن، گاهی اوقات می‌تواند نشان از یک بیماری زمینه‌ای باشد.

علل تغییر ناگهانی بوی بدن

محیط، غذاهایی که می‌خورید، داروهایی که استفاده می‌کنید، تغییرات سبک زندگی و تغییرات در سطوح هورمون‌ها ممکن است همه در تغییر ناگهانی بوی بدن نقش داشته باشند. تغییر در بوی بدن می‌تواند بخش طبیعی از رشد مانند دوران بلوغ باشد. در دوران بلوغ، غدد عرق و هورمون‌ها فعال‌تر می‌شوند که می‌تواند باعث بوی بد عرق شود.

کمبود ویتامین

کمبود ویتامین و مواد معدنی یا سوء جذب آن‌ها گاهی اوقات می‌تواند باعث بوی بد عرق یا مدفوع شود.

ویتامین C: اسکوربوت، بیماری ناشی از کمبود شدید ویتامین C است. اگرچه این بیماری در کشورهای توسعه یافته غیرمعمول است، افراد مسن، افراد کم درآمد و… ممکن است در معرض خطر بیشتری باشند. عرق با بوی بد یکی از علائم اسکوربوت است. شما می‌توانید با خوردن میوه و سبزیجات بیشتر مانند مرکبات، گوجه فرنگی و استفناج، ویتامین C بهره ببرید. مصرف ویتامین C همچنین می‌تواند جذب آهن را بهبود بخشد و خطر ابتلا به کم خونی را کاهش دهد.

ویتامین B2: در مبتلایان به بیماری تری متیل آمینوری، ترکیب تری متیل آمین در بدن انباشته می‌شود و از طریق عرق، ادرار، مایعات تولید مثلی و تنفس آزاد می‌شود. به گفته موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسانی، نتیجه این ترشحات یک بوی قوی ماهی است. اگر تری متیل آمینوری دارید، مصرف مکمل‌های حاوی ویتامین B2 توصیه می‌شود. کمبود ویتامین B2 ممکن است باعث این اختلال نشده باشد اما ریبوفلاوین (ویتامین B2) اضافی در رژیم غذایی همراه با کاهش غذاهای حاوی تری متیل آمین مانند سبزیجات چلیپایی و غذاهای دریایی می‌تواند به شما کمک کند. شما می‌توانید ریبوفلاوین را از گوشت گاو، شیر، تخم مرغ و آجیل دریافت کنید.

رژیم غذایی

غذاهایی که می‌خورید گاهی اوقات می‌توانند باعث تغییر ناگهانی و موقت در بوی بدن شوند. بعضی غذاها همچنین می‌توانند باعث تولید گاز بیشتر و نفخ شوند. برخی از غذاهایی که ممکن است باعث ایجاد نفخ و گاز شوند، عبارت‌اند از:

کلم بروکلی

گل کلم

کلم

مارچوبه

رژیم غذایی می‌تواند بر بوی بدن تاثیر بگذارد. برخی تحقیقات نشان داده است که مردانی که رژیم غذایی سالم و سرشار از میوه و سبزیجات داشتند، بوی بدن بهتری داشته‌اند. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که مصرف زیاد گوشت در مقایسه با رژیم غذایی گیاهی ممکن است تاثیر منفی بر بوی بدن داشته باشد.

علائم تغییر ناگهانی بوی بدن

تغییر ناگهانی بوی بدن معمولا در ناحیه خاصی از بدن رخ می‌دهد. مناطق معمول شامل موارد زیر است:

اندام تناسلی

زیر بغل

پاها

دهان و گلو

ناف

سایر علائمی که ممکن است مشاهده شوند، به علت تغییر بوی بدن بستگی دارد. اگر تغییر بو به علت عفونت باشد، می‌تواند با علائم زیر همراه شود:

قرمزی

راش پوستی

خارش

ترشح

سخن پایانی

تغییرات ناگهانی در بوی بدن اغلب نشانه مشکل جدی نیست. ساده‌ترین راه برای اینکه بدانید باید نگران باشید یا نه، این است که بدانید آیا این علامت با علائم دیگری همراه است یا خیر. همچنین برای درمان این شرایط دانستن علت آن ضروری است.

منبع: مثبت سبز