این ویتامین موجب کاهش کمر درد می شود

به گزارش تابناک، تحقیقات انجام‌شده در مرکز مطالعات ستون فقرات نشان می‌دهد که ویتامین C در تولید کلاژن، ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده، کاهش التهاب و تسریع فرآیند بهبود پس از آسیب‌دیدگی‌ها نقش حیاتی دارد. این ویژگی‌ها به طور موثری خطر ابتلا به کمردرد مزمن را کاهش می‌دهند.

نقش ویتامین C در پیشگیری و کاهش کمردرد

ویتامین C به عنوان یک محافظ در برابر کمردرد عمل می‌کند. با تقویت ساختار کلاژن، این ویتامین به حفظ استحکام و انعطاف‌پذیری دیسک‌های بین مهره‌ای کمک کرده و از این رو، به کاهش فشار و آسیب‌پذیری ستون فقرات کمک می‌کند.

دوز توصیه‌شده ویتامین C برای سلامتی

برای بزرگسالان، میزان توصیه‌شده ویتامین C روزانه ۱۰۰۰ میلی‌گرم است. این میزان مصرف به تقویت سیستم ایمنی کمک کرده و به حفظ سلامت کلی بدن از جمله سلامت استخوان‌ها و مفاصل می‌افزاید.

منابع غنی از ویتامین C

برای تأمین ویتامین C مورد نیاز بدن، بهتر است به سراغ منابع غذایی طبیعی برویم. پرتقال، گریپ‌فروت، زغال‌اخته، توت‌فرنگی، کلم بروکلی، گوجه‌فرنگی، اسفناج و کلم پیچ از جمله غذاهای غنی از این ویتامین هستند که به راحتی قابل دسترسی‌اند.

تاثیرات فراتر از کمردرد: فواید ویتامین C

علاوه بر نقش کلیدی ویتامین C در پیشگیری و کاهش کمردرد، این ویتامین در بهبود عملکرد دستگاه گوارش، تقویت بینایی و حتی کاهش خطر برخی بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت نقش دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف منظم ویتامین C می‌تواند به کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود سلامت پوست نیز کمک کند.

اهمیت مشاوره با پزشک

همیشه قبل از شروع هرگونه مکمل‌درمانی جدید، از جمله مصرف مکمل‌های ویتامین C، با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید. این امر به اطمینان از انتخاب دوز مناسب و جلوگیری از هرگونه تداخل دارویی کمک می‌کند.

منبع: فرطب