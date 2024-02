ویتامین C چگونه از سرماخوردگی پیشگیری می‌کند؟

ویتامین C آنتی‌اکسیدانی است که اثر مثبتی بر حفظ سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.

به گزارش ایسنا، این روزها در فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا هستیم و از هر طرف توصیه‌هایی برای درمان و مقابله با این بیماری‌ها می‌شنویم. برخی از تاثیر مفید ویتامین C و عسل می‌گویند و عده‌ای دیگر نیز درباره زیان‌های مصرف شیر در مواقع ابتلا به این بیماری‌ها هشدار می‌دهند.

ویتامین سی (C)

«مایکل دل جونکو»، پزشک خانواده در کالیفرنیا به «یاهو لایف» می‌گوید: ویتامین C آنتی‌اکسیدانی است که اثر مثبتی بر حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. این ویتامین با تحریک تولید و کارکرد گلبول‌های سفید خون عمل می‌کند که مانع اصلی در برابر بروز عفونت در بدن‌ هستند. طبق برخی پژوهش‌ها، ویتامین C به کاهش مدت‌ و شدت علائم سرماخوردگی در خانه کمک می‌کند.

به گزارش یاهو لایف، تاثیر ویتامین C بر افراد - با توجه به وضعیت جسمی آنها و نوع مکمل ویتامین C که انتخاب می‌کنند - متفاوت است. به گفته مایکل دل جونکو، مصرف بیشتر ویتامین C از طریق خوردن میوه‌ها و سبزیجات سرشار از این ویتامین مانند پرتقال، کیوی، فلفل دلمه‌ای، توت‌فرنگی، گوجه‌فرنگی و کلم بروکلی، ضرری ندارد.

اما «دیوید ام. بردی»، یک متخصص دیگر هشدار می‌دهد که گاهی دریافت دز بیش از حد مکمل ویتامین C باعث شل شدن مدفوع می‌شود. او توصیه می‌کند که برای مقابله با این مسئله، دز مصرفی ویتامین C کاهش یابد.

دل‌ جونکو ضمن تایید اینکه ویتامین C پیشگیری‌کننده مهمی از سرماخوردگی است، بر مصرف آن از طریق مواد غذایی غنی از این ویتامین تاکید دارد.

روی (زینک)

اگرچه پژوهش‌های زیادی در مورد روی (زینک) و رابطه‌اش با سرماخوردگی صورت گرفته است، نتایج آنها در مورد اثربخشی روی متفاوت است. دل جونکو می‌گوید: طبق برخی پژوهش‌ها، مکمل‌های روی - به‌ویژه زمانی که در ۲۴ ساعت پس از شروع علائم سرماخوردگی مصرف کنید - در کوتاه‌تر شدن دوره سرماخوردگی اثر دارد.

روی یا همان زینک نیز مانند ویتامین C با اثربخشی روی کارکرد و تولید گلبول سفید به حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.

نتیجه مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ در «اوپن جاما» منتشر شد، نشان داد مصرف روزانه ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم روی به‌ محض آشکار شدن نخستین نشانه‌های سرماخوردگی مدت بیماری‌ را به‌طور متوسط دو روز کوتاه‌تر می‌کند و شدت علائم سرماخوردگی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

سرخارگل یا اکیناسه

سرخارگل یا اکیناسه، گیاهی دارویی است که مصرف آن در آمریکای شمالی و اروپا بسیار رایج است. به گفته بردی، این گیاه بومی آمریکای شمالی سرشار از فلاونوئیدها، آلکیل‌آمیدها، فنل‌ها و پلی‌ساکاریدها است که همگی کارکردهای محافظتی در بدن دارند.

او می‌گوید: ریشه‌ها و اندام‌های دیگر این گیاه قرن‌ها به‌شکل سنتی برای مقابله با سرماخوردگی، عفونت‌های تنفسی، عفونت‌های باکتریایی و التیام زخم‌ها استفاده می‌شده است.

دوری از شیر

دوری از شیر و دیگر لبنیات توصیه رایجی است که معمولا در هنگام بیماری و سرماخوردگی می‌شنویم.

با این حال، دل جونکو می‌گوید: هیچ شاهدی مبنی بر اینکه در طول بیماری باید از مصرف شیر پرهیز کنیم، وجود ندارد.

او افزود: اگر به نارسایی لاکتوز دچارید، از مصرف شیر خودداری کنید. اما در غیر این صورت، باید بدانید که شیر منبع عالی کلسیم و پروتئین است و برای مقابله با بیماری مفید است.

عسل برای تسکین گلودرد و سرفه

به گزارش ایندیپندنت، دل جونکو در این‌ باره نیز می‌گوید: عسل طبیعی خواص ضدباکتری و ضدویروسی و ضدقارچی دارد. همچنین، دارای خواص ضدالتهابی است. اما نکته اینجا است که افزودن آن به چای قدرت فوق‌العاده آن را کاهش می‌دهد.

او توضیح می‌دهد: از حرارت دادن عسل خودداری کنید، زیرا فرایند حرارت دادن باعث تغییر پروتئین‌ها و آنزیم‌ها می‌شود و در نتیجه، خاصیت مفید آنزیم‌ها از بین می‌رود. البته، این به معنای پرهیز کامل از ترکیب عسل با چای نیست، به‌خصوص اگر زمانی که مریض شده‌اید و این ترکیب برای شما تسکین‌دهنده‌ است.

بردی توصیه می‌کند: صرف‌ نظر از اینکه کدام داروهای سرماخوردگی را انتخاب می‌کنید، ریه‌ها و مجاری بینی را مرطوب نگه دارید. همچنین، داشتن رژیم غذایی متعادل، آب‌رسانی به بدن و رعایت بهداشت مناسب همگی در بهبود کارکرد سیستم ایمنی بدن نقش دارند.

چگونه از سرماخوردگی پیشگیری کنیم؟

بر اساس راهنمایی‌های «سرویس سلامت عمومی انگلیس» (ان اچ اس)، فرد مبتلا به سرماخوردگی می‌تواند از چند روز قبل از بروز علائم این بیماری در خود تا زمانی که این علائم به پایان برسد، ویروس آن را در محیط اطراف پراکنده کند. پس در اولین قدم، باید از افراد بیمار فاصله بگیرید.

بهترین راه‌های جلوگیری از سرماخوردگی عبارتند از:

- دست‌ها را مرتب با آب گرم و صابون بشویید.

- حوله یا لوازم شخصی کسی را که سرماخورده است از دیگران جدا کنید.

- در صورت تماس با ویروس به چشم‌ها یا بینی خود دست نزنید.

- ورزش کنید. تناسب‌اندام و سلامت عمومی بدن اغلب از بیمار شدن جلوگیری می‌کند.

- به یاد داشته باشید که واکسن آنفلوآنزا به پیشگیری از آنفلوآنزا کمک می‌کند؛ نه سرماخوردگی.