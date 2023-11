بیشترین پاداش کشتی در آمریکا چقدر است؟

به گزارش تابناک به نقل از اسپورتال، بنیاد کشتی آمریکا (USA Live the Dream) از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۹ بیش از ۵ میلیون دلار پاداش پرداخت کرده است. این صندوق با کمک‌های مالی و همچنین حمایت‌های فدراسیون کشتی آمریکا و کمیته ملی المپیک این کشور حمایت می‌شود.



وجوه حاصل از آن صرف تشویق مدال‌آوران بازی‌های المپیک (۲۵۰ هزار دلار برای طلا، ۵۰ هزار دلار برای نقره و ۲۵ هزار دلار برای برنز) و قهرمانی جهان (۵۰ هزار دلار برای قهرمانی، ۲۵ هزار دلار برای نقره و ۱۵ هزار دلار برای برنز) می‌شود.

بزرگترین جایزه از بنیاد "رویای خود را زندگی کن"، ۵۹۵ هزار دلار بوده که به جردن باروز قهرمان المپیک و قهرمان شش دوره جهان رسیده است. باروز در مسابقات قهرمانی جهانی ۲۰۲۲ در بلگراد صربستان قهرمان وزن ۷۹ کیلوگرم شد که ششمین قهرمانی او در مجموع بود تا به پرافتخارترین کشتی گیر آزاد کشورش در تاریخ تبدیل شود. این کشتی گیر ۳۵ ساله در سال ۲۰۲۳ حضور در جهانی را از دست داد و الان به دنبال کسب سهمیه حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.

سال گذشته، این کشتی گیر اهل نیوجرسی، آکادمی "All I See Is Gold" را در ایالت خود تأسیس کرد تا نسل بعدی استعداد‌ها را در رشته کشتی پرورش دهد.

در رده‌بندی دریافت جایزه از این بنیاد کشتی آمریکایی، کایل اسنایدر با ۵۳۰ هزار دلار، هلن مارولیس با ۴۸۰ هزار دلار و دیوید تیلور با ۴۲۵ هزار دلار در رده‌های بعدی هستند.

موفق‌ترین چرخه المپیک برای کشتی‌گیران آمریکایی در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۷ بود که در آن مجموعا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار دلار برای پاداش به کشتی گیران اختصاص یافت.

شایان ذکر است که کشتی‌گیران آمریکایی منابع درآمد دیگری نیز دارند. بسیاری از آن‌ها از کار حرفه‌ای، حمایت مالی از باشگاه‌ها و مراکز آموزشی منطقه‌ای و حمایت مالی از طریق اسپانسر برخوردارند.