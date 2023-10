به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، پایین بودن شمارش خون یکی از مشکلات رایج در میان افراد مختلف است. هنگامی که تعداد گلبول‌های قرمز خون کاهش یابد، شمارش خون نیز پایین خواهد بود. بدن انسان روزانه میلیون‌ها گلبول قرمز می‌کند، اما کم‌خونی یکی از مشکلاتی است که ممکن است با آن مواجه شوید.



در ادامه بیشتر در خصوص خوراکی‌های خون ساز صحبت خواهیم کرد.

خوراکی‌های مناسب برای خون سازی

داشتن یک رژیم غذایی مفید سرشار از مواد غذایی متنوع می‌تواند در سلامتی کلی بدن بسیار موثر باشد. با این حال کاهش شمارش خون یا تعداد گلبول‌های قرمز خون می‌تواند باعث ایجاد کم خونی در افراد شود. اگر دائما احساس خستگی می‌کنید و در مورد پایین بودن شمارش خون خود شک دارید، بهتر است از غذا‌هایی مفید برای افزایش شمارش خون یا همان غذا‌های خونساز در رژیم غذایی خود استفاده کنید.



این خوراکی‌ها خون ساز هستند:



۱. گوشت قرمز

گوشت قرمز یک غذای عالی خون ساز است. این غذا حاوی مقدار زیادی آهن است که سطح هموگلوبین خون را افزایش می‌دهد. خون در رگ‌های فرد به سرعت آهن موجود در گوشت قرمز را جذب می‌کند و به همین خاطر است که گوشت قرمز یکی از بهترین غذا‌ها یا خوراکی‌های خون ساز در نظر گرفته می‌شود. گوشت گاو، کبد و جگر از بهترین گوشت‌های قرمز هستند.



۲. زرده تخم مرغ

تخم مرغ یک غذای ساده و محبوب است که در انواع غذا‌ها یا کیک و شیرینی می‌توان از آن استفاده کرد. تخم مرغ در کنار فواید زیادی که دارد، برای افزایش شمارش خون نیز بسیار مفید است و زرده تخم مرغ حاوی اسید فولیک است که به حفظ سطح هموگلوبین خون کمک می‌کند و یک خوراکی خون ساز در نظر گرفته می‌شود.



۳. لوبیا‌ها

انواع لوبیا و عدس از خوراکی‌های خون ساز هستند. بهترین بخش این است که آن‌ها نه تنها سرشار از آهن هستند، بلکه حاوی اسید فولیک نیز هستند. این دو ماده‌ی مغذی با هم می‌توانند در ساخت و تولید سلول‌های خونی جدید بسیار موثر باشند.



۴. محصولات لبنی

محصولات لبنی مانند شیر و پنیر می‌تواند یکی از غذا‌های مفید برای کم خونی یا مفید برای خون سازی در بدن باشد. برای این منظور شیر سویا و شیر بادام حتی بهتر از شیر گاو خواهد بود چرا که باعث سلامت بیشتر قلب می‌شود.



۵. توت‌ها

انواع توت قرمز سرشار از ویتامین C است و ویتامین C برای بهبود جذب آهن در بدن می‌تواند بسیار مفید باشد. به عبارت ساده‌تر، انواع توت می‌توانند به جذب بهتر آهن و افزاش شمارش خون کمک کنند.



۶. سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین مملو از آهن و سایر مواد معدنی ضروری است و به تولید گلبول‌های سفید و قرمز خون کمک می‌کند. اگر یک میان وعده خوشمزه و موثر می‌خواهید که به راحتی در دسترس باشد، از قرار دادن سیب زمینی شیرین در رژیم غذایی خود غافل نشوید.



۷. هویج

هویج یکی از بهترین مواد غذایی خون ساز است. خوردن هویج به طور منظم به افزایش سطح آهن در بدن به طور طبیعی کمک می‌کند. به علاوه نوشیدن آب هویج نیز می‌تواند یک راه ساده و خوشمزه برای بهبود شمارش خون در بدن باشد.



۸. مرغ

مرغ و بوقلمون منبعی عالی از پروتئین بدون چربی، ویتامین B۶ و ویتامین B۱۲ هستند که همگی نقشی حیاتی در تولید خون دارند. ویتامین B۶ برای سنتز هموگلوبین بسیار ضروری است و ویتامین B۱۲ نیز برای تشکیل گلبول‌های قرمز خون مفید است. مصرف متعادل طیور در رژیم غذایی روزانه می‌تواند به سلامت کلی بدن و همینطور خون سازی کمک کند.



۹. غذا‌های دریایی

غذا‌های دریایی مانند سالمون، ماهی تن و صدف نه تنها آهن، بلکه اسید‌های چرب امگا ۳ را نیز افزایش می‌دهد. امگا ۳ باعث بهبود گردش خون سالم در بدن می‌شود و می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. به ویژه انواع صدف سرشار از روی بوده که به تولید هموگلوبین و گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند.



۱۰. آجیل‌ها و دانه‌ها

آجیل و تخمه مانند بادام درختی، بادام هندی، تخم کدو تنبل و تخمه آفتابگردان، سرشار از مواد مغذی مانند آهن، فولات و ویتامین E هستند. ویتامین E به محافظت از گلبول‌های قرمز خون در برابر آسیب کمک می‌کند و نقش مهمی در سنتز DNA در طول تولید سلول قرمز خون بازی می‌کند.



۱۱. چغندر

چغندر سرشار از آهن، ویتامین C و اسید فولیک است که باعث می‌شود یکی از خوراکی‌های خون ساز قوی برای افزایش سطح خون در بدن محسوب شود. علاوه بر این، چغندر حاوی نیترات‌هایی است که جریان خون و رساندن اکسیژن به سلول‌ها را بهبود می‌بخشد. می‌توانید از چغندر در سالاد، آب میوه یا سایر غذا‌ها استفاده کنید.



۱۲. مرکبات

مرکبات مانند پرتقال، لیمو و گریپ فروت منبعی عالی از ویتامین C هستند که به جذب بهتر آهن کمک می‌کنند. گنجاندن مرکبات در رژیم غذایی روزانه می‌تواند کارایی جذب آهن از منابع گیاهی را بهبود بخشد و از تشکیل گلبول‌های قرمز خون نیز حمایت کند.