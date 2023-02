بیانیه وزارت خارجه درباره تحریم اتحادیه اروپا و انگلیس

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهاد‌های اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکار‌های تحریمی مربوطه، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهاد‌های زیر را در حوزه اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس به علت حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و ناآرامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی می‌باشد، تحت تحریم قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت اقدامات اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل و نیز خودداری از مقابله با اقدامات مخرب اشخاص و نهاد‌های مذکور که نقض تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه با تروریسم می‌باشد، اعلام می‌دارد اقدام آن‌ها در اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد.

کلیه نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.

الف) اتحادیه اروپا:

نهاد‌ها و شرکت ها:

۱- فرماندهی متفقین اروپا

۲- فرماندهی ملی و بخش عملیات عمومی فضائی ارتش آلمان

۳- شرکت صنایع نظامی مافی وگمن کراوس آلمان

۴- شرکت صنایع نظامی‌کوانتوم سیستم آلمان

۵- شرکت صنایع نظامی تیسن کروپ مارین سیستم آلمان

۶- شرکت صنایع نظامی ای. اس. جی. آلمان ESG

۷- شرکت صنایع نظامی ام. بی. دی.‌ای آلمان MBDA

۸- ائتلاف اروپایی برای رژیم صهیونیستی European Coalition for Israel، بلژیک

۹- مرکز اطلاعات و مستندسازی رژیم صهیونیستی Center for Information and Documentation Israel، هلند

۱۰- بنیاد مسیحیان برای رژیم صهیونیستی Christians for Israel، هلند

۱۱- شرکت تسلیحاتی یورو اسپایک Euro Spike

۱۲- شرکت فرانسوی تِیل Thales، مستقر در امارات

۱۳- شرکت صنایع تسلیحاتی هنسول آلمان HENSOLDT مستقر در امارات

اشخاص:

۱- خانم ایزابل رم Isabelle Rome، وزیر مشاور در امور برابری زنان و مردان فرانسه

۲- رولان لکور Roland lescure، وزیر مشاور در امور صنعت فرانسه

۳- خانم رناتا آلت Renata Alt، نماینده پارلمان آلمان

۴- رودریش کریزوتر Roderich Kiesewetter، نماینده پارلمان آلمان

۵- میشائل روت Michael Helmut Roth، نماینده پارلمان آلمان

۶- یانیک ژادوت Yannick Jadot، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا

۷- فردریک رایس Fredrique Ries، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا

۸- خانم میشل دووکولور Michèle de Vaucouleurs، نماینده سابق مجلس ملی فرانسه

۹- ژوزف شوستر Josef Schuster، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان

۱۰- الکس بنیامین Alex Benjamin، مدیر مرکز روابط عمومی اروپا-رژیم صهیونیستی، بلژیک

۱۱- خانم نائومی مستروم Naomi Mestrum، مدیر مرکز اطلاعات و مستندسازی رژیم صهیونیستی، هلند

۱۲- برنارد رو Bernard Roux، مدیر شرکت فرانسوی تِیل CEO Thales in UAE مستقر در امارات

۱۳- جمی ام. فلای Jamie M. Fly، مدیر رادیو فردا

۱۴- خانم سالی لامی Sally Lamie، رئیس بازاریابی منطقه‌ای شرکت هنسول در امارات Head of Regional Marketing at HENSOLDT

۱۵- میشائل تراوت Michael Traut، رئیس فرماندهی ملی و بخش عملیات عمومی فضائی ارتش آلمان

ب) رژیم انگلیس:

۱- متیو جاناتان جوکس Jonathan Jukes Matthew، دستیار کمیسر پلیس متروپولیتن در عملیات‌های ویژه

۲- کاپتان استوارت ایروین Captain Stuart Irwin، فرمانده پایگاه هوایی تفنگداران دریایی سلطنتی بریتانیا کالدروز

۳- الن جاکوب Alan Jacob، رئیس هیئت مدیره نشریه جوییش کرونیکلز

۴- ناخدا فیلیپ دنیس Commodore Philip Dennis، جانشین فرمانده نیرو‌های ترکیبی دریایی

۵- ناخدا آدریان فرایر Commodore Adrian Fryer، فرمانده یگان دریایی انگلیس

۶- کاپتان جیمز بایرون Capt. James Byron، فرمانده نیرو‌های ترکیبی دریایی ۱۵۰ (CTF-۱۵۰)

۷- ناخدا بن آلدوس Commodore Ben Aldous، فرمانده ساختار بین المللی امنیت دریایی

۸- ناخدای هوایی نیکی توماس Air Commodore Nikki Thomas، فرمانده گروه هوایی اعزامی ۸۳ انگلیس