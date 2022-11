ادعای نیوزویک درباره پوتین

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از نیوزویک، ولودیمیر اوهریزکو سه‌شنبه در مقاله‌ای که در نشریه The New Voice of Ukraine منتشر شد ادعا کرد، هدف از این مذاکرات محرمانه خلاص شدن از شر پوتین برای حفظ منافع حاضران در جلسه بوده است.

اوهریزکو مدعی شد: «پشت سر پوتین کارهای زیادی انجام می‌شود که البته او از آن مطلع نیست. اما گروهی از افرادی که در کنار وی ایستاده‌اند و از وضعیت کاملاً فاجعه بار فعلی روسیه ضرر زیادی خواهند کرد، قطعاً به این فکر خواهند بود که چگونه پوتین را بدهند و امنیت دریافت کنند. سود مالی بیشتر و بازگشت به زندگی بهشتی قبلی خود در غرب اهداف این افراد است. "

وی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ وزیر امورخارجه اوکراین بود، افزود که "متقاعد شده است که این مذاکرات مخفیانه برای مدت طولانی ادامه داشته است. "

نیوزویک می‌نویسد، نتوانسته به طور مستقل این ادعاها را تأیید کند و برای تأیید و اظهار نظر با کرملین هم تماس گرفته است.

در فروردین سال‌جاری هم، یعنی کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ اوکراین، آژانس اطلاعات نظامی اوکراین مدعی شد که نخبگان روسیه در حال برنامه ریزی برای برکناری پوتین از قدرت به دلیل پیامدهای تهاجم به اوکراین هستند.

در ماه خرداد، یک خبرگزاری مستقل روسی گزارش داد که تعداد فزاینده‌ای از افراد در طبقات نخبگان روسیه از پوتین و جنگ ناراضی هستند. در این گزارش آمده است که تصمیم برای حمله به اوکراین «بیشتر مقامات کرملین و وزارتخانه‌ها را وحشت زده کرد، زیرا می‌ترسیدند تحریم‌های غرب شغل و شاید حتی زندگی‌شان را خراب کند».

اوهریزکو که قبلا و از زمان شروع جنگ سقوط پوتین را پیش بینی کرده بود، اوایل این ماه، در مصاحبه ای با رادیو NV اوکراین گفت که "جریانات برای پوتین بسیار منفی است. "

او اضافه کرد: «ما اکنون نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که رژیم کنونی روسیه چه زمانی فرو می‌پاشد، اما این اتفاق خواهد افتاد. به دلیل بسیاری از شرایط از هم خواهد پاشید».

دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در آبان ماه در بیانیه‌ای که کرملین منتشر کرد، به نیوزویک گفت که هرگونه گمانه زنی مبنی بر اینکه تسلط رئیس جمهور روسیه بر قدرت ممکن است به دلیل شکست های جنگی و بی وفایی در میان متحدانش در خطر باشد، "صحت ندارد. "