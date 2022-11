سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) سالانه افراد زیادی را در کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. تظاهرات بالینی طیفی را شامل می‌شود که از سردرد و سرگیجه تا کما و مرگ را شامل می‌شود که متأسفانه میزان مرگ‌ومیر آن بین ۱ تا ۳ درصد است.

دکتر سید حسین موسوی روز یکشنبه ۱۵ آبان اظهار کرد: مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) سالانه افراد زیادی را در کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. تظاهرات بالینی طیفی را شامل می‌شود که از سردرد و سرگیجه تا کما و مرگ را شامل می‌شود که متأسفانه میزان مرگ‌ومیر آن بین ۱ تا ۳ درصد است.





وی افزود: این گاز بی‌بو و بی‌رنگ سطوح بیشتر از ۶ واحد به‌طور بالقوه در مدت‌زمان طولانی‌تری سمی است و سطح مسمومیت خونی ۲درصد یا بیشتر در غیر سیگاری‌ها و ۱۰درصد یا بیشتر در افراد سیگاری غیرطبیعی در نظر گرفته می‌شود و ممکن است علائم ایجاد کند.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی از بیمارانی که از مسمومیت با CO جان سالم به درمی‌برند از عواقب طولانی‌مدت عصبی و عاطفی رنج می‌برند. کمبود‌های عصبی لزوماً با سطح CO خون مرتبط نیستند، اما احتمالاً ناشی از اثرات CO بر تنفس هسته سلولی، استفاده از انرژی سلولی، التهاب و تولید سم، به‌ویژه در مغز و قلب هستند.

موسوی گفت: در مسمومیت با این گاز سمی نقایص عصبی شناختی طولانی‌مدت در ۱۵ تا ۴۰ درصد بیماران رخ می‌دهد، درحالی‌که تقریباً یک‌سوم از بیماران متوسط تا شدید مسموم، اختلال عملکرد قلبی، ازجمله بی‌نظمی ضربان در قلب، اختلال عملکرد عضلات قلب و سکته قلبی را نشان می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: شواهد موجود از بروز سالانه مسمومیت با مونوکسید کربن (CO) در استان بوشهر، بر اساس مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر، ۴۰ مأموریت نجات در سال ۱۴۰۰ با این گاز است. هرچند که با اقدام و نظارت شرکت گاز استان تعداد مرگ‌ومیر ناشی از این گاز بی‌رنگ و بی‌بو کاهش‌یافته است.