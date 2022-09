چه کسی یک سال به جای رئیسی توئیت زد؟!

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، توئیتر ابراهیم رئیسی دقیقا، پنجم خرداد ۱۴۰۰ یعنی از فردای اعلام ردصلاحیت‌های گسترده نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، اولین توئیت خود را منتشر کرد. البته توئیتر می‌گوید صفحه ابراهیم رئیسی در اول مارس ۲۰۲۱ یا ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به توئیتر پیوسته است. توئیت‌های رئیسی در ابتدا از دو حساب کاربری raisi_com و raisi_org منتشر می‌شد. از رئیسی برای اولین بار بعد از ثبت نام در انتخابات، در حساب توئیتری raisi_org یک پیام مهم با کلید واژه «بانیان وضع موجود» منتشر شد.

این حساب کاربری نوشت «بانیان و شرکاءوضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضعیت فعلی باشند». توئیت دیگری که حاکی از جهت گیری سیاست خارجی رئیسی بود با مضمون «تعامل با همه کشور‌های جهان به‌ویژه با همسایگان برنامه سیاست خارجی دولت من خواهد بود.» در همین حساب منتشر شد. این پیام توئیتری در خبرگزاری‌ها آنچنان منتشر شد که نشان می‌داد رئیسی در بکارگیری شبکه‌های اجتماعی برای رساندن پیام خود به مردم جدی است. اما این تمام ماجرا نبود.

بعد‌ها حساب کاربری raisi_com رسمیت یافت و رسانه‌ها و خبرگزار‌های رسمی توئیت‌های رئیسی را از این حساب کاربری پوشش خبری دادند. انتخابات۱۴۰۰ فصل مشترک پیوستن رئیسی به شبکه‌های اجتماعی بود. رئیسی همان روز‌ها در انتقاد به حسن روحانی نگرانی خود را از سرعت پایین اینترنت اعلام کرده بود. او در مناظره‌های انتخاباتی گفته بود «من از جوانان و بچه‌ها می‌پرسم شما در حال بازی و گیم هستید چقدر وسط بازی حالتان گرفته می‌شود. در ارتباط با مسئله فضای مجازی باید بسیار کار شود. خود من در فضای مجازی هستم و دو میلیون فالوور دارم، خیلی از مسائل از این طریق به من می‌رسد»

برای اولین بار حساب توئیتر رئیسی در خبرگزاری ایسنا رونمایی شد. این خبرگزاری ۱۱ خرداد۱۴۰۰ با تیتر «رییسی به توییتر پیوست»، نوشت: «رییسی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وارد توییتر شد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رسما عضو توییتر شد. آدرس صفحه توییتر این کاندیدا بشرح زیر است: Take a look at سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) https://twitter.com/raisi_c» و البته این خبر، هرگز، تکذیب نشد.

مثلا او در اولین توئیت خود پس از اعلام صلاحیت‌ها نامزد‌های انتخاباتی که در آن علی لاریجانی، جدی‌ترین رقیب او با نظر شورای نگهبان رد صلاحیت شد نوشت: «از دیروز عصر که از نتایج تعیین صلاحیت‌ها مطلع شدم، شاید شما‌ها و خود آقایان هم خبر نداشته باشند، من تماس‌هایی گرفتم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شود.»

این اظهار نظر در حساب توئیتر رئیسی منتشر شد و خبرگزاری‌های رسمی همچون سایت همشهری آنلاین، الف، نیز آن را منتشر کردند. آن زمان، پایگاه اطلاع رسانی ابراهیم رئیسی به نقل از حساب توئیتری او واکنشش به ردصلاحیت‌ها را پوشش خبری داد.

خبری که ضمن تایید حساب توئیتر رئیسی، او را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داد. رئیسی از بستر توئیتر برای مردم عادی فیلتر است برای بیان نظراتش بهره برداری کرده بود و حامیانش امید داشتند در صورت پیروزی او در انتخابات، گشایش‌هایی برای رفع فیلترینگ توئیتر انجام شود. امید‌هایی که با حمایت دولت رئیسی از طرح صیانت فضای مجازی، به یاس تبدیل شد.

توئیتر؛ صحنه مجادله با رقبای انتخاباتی

اظهار نظر‌های رئیسی در بزنگاه‌های سیاسی مهم کشور، فقط به انتخابات ختم نشد. او ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۰ در پیامی نوشت «افرادی که آلوده به رانت و فساد باشند جایشان در دولت نیست، حتما باید سامانه جامع رصد فساد و سامانه شفافیت در کشور ایجاد کرد.»

مجادله توئیتری رئیسی با نامزد‌های انتخابات۱۴۰۰ هم قابل توجه است. بیشترین مجادله او با همتی رئیس پیشین بانک مرکزی بود. او در مناظره در اشتباهی که بعدا در توئیتر جبران کرد، با گفتارش ظن توهین به کارمندان را تقویت کرده بود.

حساب توئیتر رئیسی همان زمان در توئیتی نوشت «من با افتخار یک کارمندم»، اما عبدالناصر همتی در پاسخ به او نوشته بود «شما هم اگر واقعاً کارمند بودید از این عنوان به منظور تحقیر رقیب استفاده نمی‌کردید.» این اظهارنظر رئیسی که با انتشار تصویر امضای او همراه بود در رسانه‌های حامیان رئیسی از جمله سایت مشرق بازتاب برجسته‌ای داشت.

رئیسی در مجادله توئیتری دیگری با همتی که رقیب سرسخت او در انتخابات بود، نوشت: «کسانی که ۹۰هزار میلیارد تومان پول مردم را به ۱۱ نفر می‌دهند اگر رئیس‌جمهور شوند هم تمام ثروت کشور را در اختیار یک عده خاص و محدود قرار خواهند داد»

همتی نیز به توئیت رئیسی پاسخ داد و نوشت: «من وارث ۱۱ بدهکار بانکی با ۹۰ هزار میلیارد بدهی بودم. چه کسانی این وام‌ها را حدود ۱۰ سال پیش داده بودند؟ افتخارم ایستادن در مقابل رانت خوران بود. در دوره من یک موسسه غیرمجاز ایجاد نشد و بدهی برخی بدهکاران بزرگ برگشت داده شد و هیچ ابر بدهکار جدیدی ایجاد نشد.»

پالس‌های مثبت و منفی توئیتری رئیسی به مذاکرات وین

۱۹اسفندماه در زمانی که امید‌ها برای امضای توافق وین قوت گرفته بود، حساب کاربری رئیسی در توئیتی مواضع رئیسی را درباره توافق هسته‌ای اعلام کرد. آن زمان روزنامه‌های اصولگرا حملات سنگینی را علیه سیاست خارجی دولت سیزدهم تدارک دیده بودند. این توئیت به فروکش کردند انتقادات علیه دولت کمک کرد.

رئیسی در این توئیت نوشته بود «دولت در گام اول، خنثی‌سازی تحریم‌ها را با جدیت پیگیری کرد و در گام دوم در مذاکراتی کاملاً عزتمندانه به دنبال رفع تحریم‌ها است. دولت مردمی مذاکرات را کاملاً براساس چارچوب تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری دنبال می‌کند و از هیچ یک از خطوط قرمز اعلام شده عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد.» این توئیت به اندازه‌ای مهم بود که در خبرگزاری‌های داخلی زیادی از جمله ایسنا، شفقنا، تابناک، جوان آنلاین، العالم و خبرگزاری میزان بازتاب داشت.

این توئیت مهم که تمام خبرگزاری‌ها به نقل از حساب توئیتری رئیسی بازتاب دادند، آتش انتقادات به دولت را خاموش کرد و دولت با خیالی آسوده به تعطیلات نوروزی رفت. او پیش از این توئیت، هنگامی که علی باقری به نمایندگی از دولت سیزدهم مذاکرات ناتمام عباس عراقچی را بعد از چندماه از سر گرفته بود، با لحنی امیدوارانه نسبت به روند مذاکره با اروپایی ها، در حساب توئیتری خود نوشت «ارائه متن پیشنهادی ایران در مذاکرات به طرف‌های مذاکره نشان داد ما در مذاکرات جدی هستیم و اگر طرف مقابل هم در لغو تحریم‌ها مصمم باشد مسیر دستیابی به توافق هموار است.»

پادرمیانی برای کاهش آتش انتقاد‌ها به خانم بازیگر

نوشین معراجی بازیگر فیلم «نمور» در آخرین روز جشنواره فیلم فجر، در اظهار نظری انتقاد روحانیون و ائمه جمعه را برانگیخت.

اگرچه این بازیگر بلافاصله عذرخواهی کرد، اما انتقادات به او ادامه یافت. در این میان ابراهیم رئیسی با اظهارنظری توئیتری، از حجم انتقادات به او کاست و مسئله را فیصله داد. رئیسی در حساب توئیتری خود نوشته بود «ضمن تشکر از حساسیت و غیرت دینی در قِبال این قضیه؛ معتقدیم خطای آشکار فردی نباید به جامعه هنری تعمیم داده شود»

این توئیت نیز در سایت‌های جهان نیوز، ایسنا و فرارو بازتاب اولیه داشت.

خبر خوب توئیتری افزایش فروش نفت

توئیتر برای رئیسی ابزار خوبی برای انتشار اخبار خوب به مردم بوده است. او دی ماه۱۴۰۰ و در میانه زمستان، خطاب به مردم نوشت «هر چند پیگیری برای رفع تحریم‌ها دستور کار جدی دولت است، اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده است. امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.» این خبر بازتاب‌های بسیاری در رسانه‌ها داشت و مرجع تحلیل بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.

آیا واقعا خود ابراهیم رئیسی، توئیت هایش را می‌نوشت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حساب توئیتر رئیسی ۱۷۲هزار دنبال کننده دارد، اما او صرفا حساب کاربردی آیت الله خامنه‌ای را دنبال می‌کند. این حساب کاربری از زمان تاسیس در اسفند۱۳۹۹، تا به امروز ۱۰۹ توئیت منتشر کرده است. توئیت‌های این حساب کاربری در فاصله ساعات ۱۱ تا ۱۶ عصر منتشر می‌شده است. بیشترین میزان توئیت‌ها در ساعت ۱۵ روز‌ها منتشر شده است.

اما این گمان که رئیسی نویسنده اصلی توئیت‌ها نیست زمانی تقویت شد که بعد از یکسال از حکمرانی دولت سیزدهم، محمدمهدی رحیمی در توئیتر نوشت «رئیس جمهور حساب کاربری در توئیتر ندارند و حساب‌ها با اسم یا عکس آیت الله رئیسی بی ارتباط با ایشان است»

توئیت تکذیب مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهو

محمدمهدی رحیمی مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور و باجناق پسر غلامعلی حدادعادل است که مشخص نیست آیا حساب توئیتری او اصلی است یا این حساب توئیتری نیز از سوی فرد دیگری هدایت می‌شود. رحیمی سردبیری خبرگزاری مهر را در کارنامه خود دارد و بعد از انتشار لیست انتصابات فامیلی رئیسی، نام رحیمی جز لیستی مطرح شد که رئیسی از اطرافیانش برای پست‌های مهم استفاده کرده است.

با تکذیب حضور رئیسی در توئیتر که از سوی مدیرکل دفتر رئیس جمهور مطرح شده، ابهامات زیادی درباره اینکه از زمان انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز، چه کسی به جای رئیسی در بزنگاه‌های مهم سیاست خارجی و مذاکرات وین و رویداد‌های سیاسی داخلی، به جای رئیسی اظهارنظر می‌کرده، مطرح شد. توئیت‌هایی که منشا اثر تصمیمات سیاسی در داخل و خارج از کشور بوده و حالا از سوی اکانت توئیتری موسوم یه یکی از مقامات دفتر رئیسی تکذیب شده است.

اشباح در توئیتر رئیس جمهور؛ از انتخابات پارسال تا هفته دولت امسال

اگرچه اکانت توئیتر ابراهیم رئیسی بعد از تکذیب حضورش در این شبکه اجتماعی، پیام جدیدی منتشر نکرده است، اما بعد از اینکه مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور، از حساب توئیتری خود اعلام کرد، ابراهیم رئیسی، در توئیتر فعالیت نمی‌کند، این سوال مطرح شد که از قبل از انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ تاکنون چه کسی یا کسانی، حساب توئیتر رئیسی را تحت کنترل داشته و محتوا تولید و منتشر می‌کردند؟

حساب کاربری که در بزنگاه‌های مهم سیاسی کشور بویژه در مذاکرات وین، اظهارنظر‌های منحصر به فردی را منتشر کرد که در مواردی حتی بر روند مذاکرات احیای برجام هم اثرگذار بود. اگر از مجادلات توئیتری رئیسی با رقبای خود در انتخابات۱۴۰۰ بگذریم، تقریبا تمام توئیت‌هایی که تا چندی پیش به نام رئیسی منتشر می‌شد را اغلب خبرگزاری‌های رسمی کشور و سایت‌های حامی رئیسی و سایر رسانه‌ها، بازنشر دادند و این روند با تکذیب و توضیحی از سوی تیم رسانه‌ای «پاستور» مواجه نشد و همگی با سکوت بدرقه شدند و براین اساس، از سوی افکارعمومی به عنوان نظر شخص ابراهیم رئیسی ارزیابی می‌شدند و ملاک عمل تیصمیم سازان و تصمیم گیران دولتی قرار می‌گرفتند. اکنون، این ضرورت احساس می‌شود که تیم رسانه‌ای و سایر مسئولان ذیربط دولت سیزدهم درباره تکذیب دیرهنگام خود و ادمین و ادمین‌هایی که حداقل یک سال به جای رئیس جمهور توئیت می‌زدند، توضیح دهند و شفاف سازی کنند.