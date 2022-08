نامه ۱۵ سازمان آمریکایی به بایدن برای حفظ برجام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروهی از نهاد‌ها و سازمان‌های آمریکایی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور این کشور از او خواستند تا از این فرصت تاریخی برای احیای برجام استفاده کند.

پس از آنکه آمریکا به‌طور رسمی پاسخ خود را به اظهار نظر ایران درباره متن پیش‌نویس توافق احیای برجام در اختیار هماهنگ‌کننده مذاکرات وین قرار داد، ۱۵ سازمان آمریکایی در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های دولت او برای بازگرداندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به مسیر خود تشکر کردند و از کاخ سفید خواستند تا از این فرصت تاریخی برای احیای این توافق در اسرع وقت استفاده کند.





این سازمان‌ها در نامه خود تاکید کرده‌اند که برقراری مجدد توافق هسته‌ای با ایران یک پیروزی مهم برای صلح، دیپلماسی و ثبات در خاورمیانه خواهد بود.

آن‌ها همچنین در این نامه آورده‌اند: اجرای برجام موجب اعمال محدودیت دوباره بر برنامه هسته‌ای ایران، پایان دادن به سیاست سخت‌گیرانه تحریمی که یک فاجعه انسانی برای مردم ایران است و جلوگیری از نزاع در شرایطی می‌شود که ما با بحران‌های متعدد در سطح جهانی، ازجمله حمله روسیه به اوکراین مواجه هستیم.

این سازمان‌ها در ادامه با تاکید بر اینکه "خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ یک سیاست شکست خورده است" افزودند: مردم آمریکا به صراحت مشخص کرده‌اند که دیپلماسی با ایران را ترجیح می‌دهند، راهبردی که نه تنها مورد پذیرش مردم است، بلکه می‌دانیم کارساز خواهد بود.

سازمان پیروزی بدون جنگ (Win Without War)، کامِن دریمز (Common Dreams)، جی استریت (J Street)، موسسه کوئینسی (Quincy Institute for Responsible Statecraft) و پزشکان برای مسئولیت اجتماعی (Physicians for Social Responsibility) ازجمله نهاد‌هایی هستند که این نامه را امضا و روز چهارشنبه گذشته به کاخ سفید ارسال کردند.