از کجا بفهمیم چه ویتامینی کم داریم؟

هرچند در هر شرایطی تشخیص و درمان بیماری بر اساس یک ویزیت دقیق برعهده پزشک است اما براساس برخی علایم می‌توانیم متوجه کمبود برخی ویتامین‌ها در بدن شویم و تأمین‌شان کنیم.

ریزش مو :کمبود ویتامین‌های B2 ،B5، بیوتین، روی و ویتامین D

خشکی موها: کمبود A و E، امگا3، پروتئین، سلنیوم و بیوتین

شوره زدن موها :کمبود سلنیوم، امگا3 و ویتامین A

کاهش قدرت دید: کمبود ویتامین A

قرمزی مداوم مویرگ‌های چشم: کمبود ویتامین C

پوسته‌ریزی در اطراف پلک: کمبود آهن

افسردگی: کمبود ویتامین‌های B1 ،B5 و بیوتین

دمانس یا زوال عقل: کمبود B1 ،B3 ،B12، اسیدفولیک و امگا3

تحریک‌پذیری و زودرنجی: کمبود ویتامین‌های B1 ،B5 و B6

بی‌خوابی: کمبود ویتامین‌های B3 ،B5 ،B6 و D

سرگیجه: کمبود ویتامین‌های B2 و B6

خون ریزی لثه: کمبود ویتامین C و اسیدفولیک

به‌هم چسبیدن دندان‌ها: کمبود ویتامین D و ویتامین K

گلو‌درد: کمبود ویتامین‌های B3 ،B12، اسیدفولیک و کلسیم

آفت دهانی: کمبود ویتامین B2

ضعیف شدن مینای دندان: کمبود ویتامین‌های A ،K ،D و کلسیم

التهاب زبان: کمبود ویتامین‌های B2 ،B3 و اسیدفولیک

جوش‌های پشت بازو: کمبود ویتامین‌ A

پوسته‌ریزی و خشکی پوست: کمبود ویتامین‌های A و E

خون ریزی بی‌علت از بینی: کمبود ویتامین‌ C

کبودی مداوم پوست: کمبود ویتامین‌ C

جوش زدن در دوران عادت ماهانه: کمبود ویتامین‌ B6

التهاب پوست: کمبود ویتامین‌های B2 ،B3 و بیوتین

قاشقی شدن ناخن‌ها: کمبود ویتامین B12 و آهن

ظهور خطوط سفید روی ناخن: کمبود کلسیم و روی

پوسته‌ریزی اطراف ناخن: کمبود آهن و بیوتین

شکنندگی ناخن‌ها: کمبود کلسیم و منیزیم

‌چند شاخه‌‌شدن پوست اطراف ناخن: کمبود پروتئین

گرفتگی عضلانی: کمبود منیزیم و ویتامین‌های B1 ،B2 و B6

تورم مفاصل: کمبود ویتامین‌های B1 ،B6 و پروتئین

قفل شدن ناگهانی مفاصل: کمبود منگنز

پوکی استخوان: کمبود کلسیم و ویتامین D

سیاهی و پف‌آلودگی زیر چشم: کمبود آب در بدن، تحمل نکردن برخی مواد غذایی مانند لاکتوز لبنیات و حساسیت

کدام ویتامین‌ها را از کدام منابع غذایی دریافت کنیم؟

منابع ویتامین‌های گروه B: سبزیجات برگ ‌سبز تیره، غلات و حبوبات

منابع ویتامین B12: گوشت‌ها، لبنیات و تخم‌مرغ

منابع ویتامین C: پیاز، فلفل، مرکبات و گوجه‌فرنگی

منابع ویتامین D: آفتاب، قارچ، تخم‌مرغ، ماهی‌های چرب و لبنیات

منابع کلسیم و ویتامین K: انواع لبنیات، کلم بروکلی و اسفناج

منابع روی: انواع گوشت‌ها، حبوبات و غلات

منابع منیزیم: مغزها و دانه‌های خام، ماهی، حبوبات، ماست، موز

منابع منگنز: بادام، کدوتنبل، اسفناج، ماست، انجیر، موز

منابع پیش‌ساز ویتامین A: کره، خوراکی‌های نارنجی و زردرنگ مانند هویج و زردآلو

منابع اسیدفولیک: سبزی‌های برگ‌ سبز تیره، مرکبات، غلات سبوس‌دار و حبوبات

منابع بیوتین: تخم‌مرغ، بادام، غلات سبوس‌دار، اسفناج، قارچ، شیر و گوشت

فراموش نکنید تأمین ویتامین بدن به‌ معنای پیشگیری است و در صورت بروز مشکلات جدی، راه درمان محسوب نمی‌شود.