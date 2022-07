با این مواد غذایی خودتان را از هوای آلوده نجات دهید

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، هوای آلوده‌ای که ما استنشاق می‌کنیم، اُزن، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق، ذرات اگزوز گازوئیل و ... را به ریه‌های ما تزریق می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌های محافظ موجود در پوشش ریه‌های ما با این ذرات مبارزه می‌کنند. اما آیا می‌دانستید که آنتی‌اکسیدان‌های موجود در غذاهایی که می‌خورید نیز می‌توانند از بدن شما در برابر اثرات مضر ناشی از آلاینده‌های هوا محافظت کنند؟ آنتی‌اکسیدان‌های موجود در مواد غذایی که می‌خوریم از بدن ما در برابر عوارض ناشی از آلاینده‌های هوا محافظت می‌کنند.

در این مطلب با برخی از مواد مغذی طبیعی آشنا خواهید شد که می‌توانند به بدن شما در مقابله با این مشکل کمک کنند.

برای مبارزه با اثرات آلودگی هوا، این مواد مغذی را مصرف کنید:

ویتامین C: قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان برای بدن ماست. این ویتامین محلول در آب در سراسر بدن ما وجود دارد و رادیکال‌های آزاد را از بین می‌برد. ویتامین C همچنین به بازسازی ویتامین E کمک می‌کند. سبزیجاتی مانند برگ گشنیز، جعفری، کلم و شلغم و میوه‌هایی چون پرتقال سرشار از ویتامین C هستند.

ساده‌ترین راه برای دریافت دوز روزانه ویتامین C این است که آب لیمو را در رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید.

ویتامین E: این ویتامین محلول در چربی اولین خط دفاعی در برابر آسیب به بافت‌های انسانی است. ویتامین E در رژیم غذایی ما معمولاً از روغن‌های پخت و پز گیاهی حاصل می‌شوند. روغن آفتابگردان و سبوس برنج از منابع اصلی آن هستند و پس از آن روغن کانولا، بادام زمینی و زیتون قرار دارند.

بادام و تخمه آفتابگردان و آجیل نیز از منابع خوب این ویتامین هستند.

سلنیوم و بتاکاروتن: سلنیوم در غذاهای دریایی، آجیل و غلات کامل یافت می‌شود و خوراکی‌هایی چون طالبی، انبه، کدو تنبل، فلفل دلمه‌ای، اسفناج و کلم سرشار از بتاکاروتن هستند.

چربی‌های امگا 3: این چربی‌ها از بدن در برابر اثرات مضر آلودگی هوا بر سلامت قلب و پروفایل لیپیدی محافظت می‌کنند. منابع گیاهی این روغن‌های سالم عبارتند از: آجیل و دانه‌هایی مانند گردو، دانه چیا و دانه کتان، دانه خردل و سبزیجات برگ سبز.

لبنیات: در ایام آلودگی مصرف شیر، ماست و سایر لبنیات را در اولویت قرار دهید. لبنیات حاوی فسفر، منیزیم و کلسیم هستند و به بدن کمک می‌کنند تا با اثرات مضر آلودگی هوا مقابله کند. پروتئین موجود در شیر می‌تواند سرب ناشی از آلودگی هوا را به یک ترکیب محلول تبدیل کند و این ترکیب می‌تواند مانع از جذب سرب در بدن و همچنین تسهیل دفع آن شود.

از مصرف غذاهای سرخ شده، فست فودها و غذاهای فرآوری شده‌ای که مواد نگهدارنده دارند پرهیز کنید. در روزهای آلودگی هوا بهتر است آب و مایعات بیشتری مصرف کنید.