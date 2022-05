اینفوگرافیک: ویتامین C چه تاثیری بر بدن دارد؟

دریافت ویتامین C برای بدن انسان ضروری است. به منظور جلوگیری از کمبود این ویتامین باید خوراکی‌های حاوی آن، به طور منظم مصرف شوند. به گفته متخصصان، نیاز روزانه ویتامین C برای مردان ۹۰ میلی‌گرم و برای زنان ۷۵ میلی‌گرم است. به افرادی که سیگار می‌کشند نیز توصیه می‌شود روزانه ۳۵ میلی‌گرم بیشتر از سایر افراد ویتامین C مصرف کنند. در این اینفوگرافیک به علائم کمبود ویتامین C و برخی از منابع تامین‌کننده آن اشاره شده است.