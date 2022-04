به گزارش تابناک به نقل از روزنامه بریتانیایی The Sun، در اینجا مجموعه‌ای از اشتباهاتی که باید هنگام استفاده از اپلیکیشن واتساپ از آن‌ها دوری کنید، آورده شده است:

قفل کردن واتساپ

به طور جداگانه قفل کردن واتساپ در آیفون بسیار مهم است و این بدان معناست که افرادی که از گوشی شما استفاده می‌کنند نمی‌توانند متن‌های خصوصی شما را بخوانند. برای راه اندازی این قابلیت باید به تنظیمات واتساپ بروید، سپس روی Account و سپس Privacy ضربه بزنید. از اینجا می‌توانید قفل صفحه را با Touch ID یا Face ID روشن کنید و همچنین می‌توانید مدت زمانی را که دوباره ID مورد نیاز است انتخاب کنید.

پیام‌های خود حذف شوند

واتساپ به تازگی یک ویژگی اضافه شده است که به طور خودکار پیام‌های جدید را پس از یک تا ۹۰ روز از بین می‌برد. هدف از به‌روزرسانی جدید، افزایش حریم خصوصی شما با از بین بردن پیام‌های WhatsApp است. این قابلیت را می‌توان تنظیم کرد تا به طور خودکار برای همه چت‌های جدید، بدون تأثیر بر چت‌های موجود اجرا شوند. بنابراین اکنون می‌توانید در مجموع چهار گزینه را انتخاب کنید: ۲۴ ساعت، ۷ روز، ۹۰ روز یا خاموش. به Settings > Account > Privacy بروید و سپس تایمر پیش فرض پیام را روشن کنید.

هرگز کد تایید واتساپ را برای کسی ارسال نکنید

کلاهبرداری هوشمندانه‌ای وجود دارد که باید از آن آگاه باشید، که حول کد تأیید شش رقمی است که واتس‌اپ زمانی که می‌خواهید دوباره به حساب خود دسترسی پیدا کنید، ارائه می‌کند. به صورت الکترونیکی از WhatsApp با کد تأیید درخواست شده توسط کلاهبردار که وانمود می‌کند شما هستید، و از شما می‌خواهد که این شماره را در اختیار او قرار دهید و اگر در دام افتادید اکانت شما را در دستگاه خود فعال می‌کند و دیگر نمی‌توانید به حساب خود دسترسی پیدا کنید؛ بنابراین از ارسال کد تایید برای کسی خودداری کنید.

ذخیره خودکار رسانه را غیرفعال کنید

اطمینان حاصل کنید که WhatsApp همه فایل‌های رسانه‌ای شما را در حافظه گوشی شما ذخیره نمی‌کند. واتساپ را باز کنید و روی Settings، سپس Storage and Data ضربه بزنید، سپس روی Chats ضربه بزنید و ضامن با برچسب Save to Camera Roll را خاموش کنید. همچنین می‌توانید برنامه دانلود رسانه را از چت‌های فردی متوقف کنید. کافی است به چت مورد نظر بروید، روی عنوان آن در بالا کلیک کنید و از طریق گزینه "Save to Camera Roll" تنظیمات را تغییر دهید. راستی‌آزمایی دومرحله‌ای را تنظیم کنید اکنون باید تأیید صحت دو مرحله‌ای را فعال کنید، زیرا این یک مرحله اضافی برای تأیید شماره تلفن شما است تا از تلاش هکر‌ها برای هک کردن حساب‌های WhatsApp جلوگیری شود.

برای روشن کردن تأیید دو مرحله‌ای، به تنظیمات > حساب بروید و تنظیمات را روی روشن قرار دهید.

ایمن کردن تنظیمات گروه

تنظیماتی برای جلوگیری از اضافه کردن افراد غریبه به گروه‌ها وجود دارد. به تنظیمات WhatsApp، سپس Account، سپس Privacy و سپس Groups بروید. اکنون می‌توانید انتخاب کنید چه کسی می‌تواند برای شما دعوت نامه ارسال کند. گزینه‌های شما همه، مخاطبین من، و مخاطبین من به جز. گزینه اول بازترین گزینه است و به هر کسی که شماره تلفن شما را دارد اجازه می‌دهد شما را دعوت کند، بنابراین بهتر است یکی از دو گزینه دیگر را انتخاب کنید.