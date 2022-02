تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون دولت و مجلس دیر یا زود باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند، نوسان بورس در آخرین روز بهمن و اولین روز هفته، سهمیه بنزین اسفندماه واریز می‌شود، مبادله ۶.۵ میلیون فقره چک در کشور در دی ۱۴۰۰، بحران گاز در اروپا به اوج خود می‌رسد و افت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان را در بر دارد.

دولت و مجلس دیر یا زود باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند

سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی درواقع همان ارز رانتی است که دیر یا زود دولت یا مجلس باید این سیاست را اصلاح کند، گفت: دو گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که بانیان و منفعت داران آن هستند و می‌گویند حذف این ارز تورم‌زا است. وی تاکید کرد: ارز ترجیحی به این معناست که ترجیح می‌دهیم به چه کالایی و به چه کسی و به چه مقداری و در چه زمانی ارز با نرخ تعیین شده داده شود که هرکدام این‌ها یعنی رانت و این نظام رانتی است، حالا اسم آن را ترجیحی می‌گذاریم اما رانتی است. جالب است که همه می‌گویند ما می‌دانیم در دو یا جند نرخی ارز فساد وجود دارد، ولی می‌گویند جلوی فساد را بگیرید. افرادی که از این نظام ارز حمایت می‌کنند و این حرف را می‌زنند، خودشان بروند و جلوی فساد را بگیرند. چرا باید سیستم را فسادزا کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که سیستم، آن‌ها را فاسد می‌کند. /ایرنا

نوسان بورس در آخرین روز بهمن و اولین روز هفته

در حالی که هفته گذشته، شاخص کل بورس با افت ۱۷۴۹ واحدی مواجه شد و در نهایت بازدهی منفی ۰.۱۳ درصدی را به ثبت رساند؛ حال در معاملات امروز، با 279 واحد کاهش مواجه شده است.

سعید محمد: امارات به سرمایه گذاران ایرانی زمین رایگان می دهد

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، در توئیتر ضمن گلایه از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر لغو مشوّق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران و تنزل جایگاه این مناطق افزود: امارات در شهرک صنعتی جدید خود به سرمایه‌گذاران ایرانی زمین رایگان به همراه ٩٠درصد هزینه‌ها، تسهیلات می‌دهد.

سهمیه بنزین اسفندماه واریز می‌شود

سهمیه بنزین در آغاز هر ماه در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود، بر این اساس سهمیه بنزین اسفند ماه ۱۴۰۰، امشب در کارت‌های سوخت واریز خواهد شد. این سهمیه بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته خواهد بود و تغییری نیز در میزان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت ایجاد نشده است. سهمیه بنزین برای خودروهای سواری شخصی بنزینی ۶۰ لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگانه‌سوز ۳۰ لیتر و برای موتورسیکلت‌ها نیز ۲۵ لیتر در ماه است و می‌توان در هر کارت سوخت، سهمیه ۹ ماه را ذخیره کرد. بنابر اعلام قبلی مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند. این مدت ۹ ماه کاهش نیافته است و هموطنان همچنان می‌توانند تا سقف ۹ ماه سهمیه واریزی خود را در کارت سوختشان ذخیره و مصرف کنند. بعد از سهمیه بندی بنزین یارانه‌ای به مبلغ ۱,۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳ هزار تومان و بنزین سوپر نیز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد.

۴۰۰۰ خودروی لوکس روی آب سوختند

کشتی حامل حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودرو شامل پورشه، آئودی و بنتلی نزدیک ساحل آزور آتش گرفت و اکنون به سمت یک کشور اروپایی دیگر یا باهاماس یدک بکسل می شود. ژائو مندس کابکاس، کاپیتان نزدیکترین بندر به این کشتی به رویترز گفت: باطریهای یون لیتیومی خودروهای برقی در کشتی "فلیسیتی ایس" آتش گرفتند و این آتش سوزی نیازمند تجهیزات تخصصی برای مهار است. هنوز معلوم نیست که آیا باطریها عامل وقوع آتش سوزی بوده‌اند یا خیر. این کاپیتان گفت: کشتی غرق در آتش است و هر چیزی که در حدود پنج متری بالای سطح آب وجود دارد، می‌سوزد. تصاویر فراهم شده از سوی سازمان دریایی پرتغال سوختگی شدید کشتی "فلیسیتی ایس" را نشان داد که طبق آمار رفینیتیو آیکان، در سال ۲۰۰۵ ساخته شده و قادر به حمل ۱۷ هزار و ۷۳۸ تن بار است.

قایق‌های یدک کش از جبل الطارق و هلند در راه هستند و سه یدک کش دیگر تا روز چهارشنبه می‌رسند. امکان بردن این کشتی به آزور وجود نداشت، زیرا به قدری بزرگ بود که ممکن بود تجارت در بندر را مختل کند. یک تیم ۱۶ نفره از شرکت مهندسی دریایی هلندی بسکالیس به این کشتی فرستاده شده‌اند تا شعله‌های آتش را مهار کنند. این کشتی که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، متعلق به شرکت اسنو اسکیپ و تحت مدیریت شرکت میتسویی او اس کی لاینز بود و از شهر امدن آلمان به مقصد دیویس ویل آمریکا در حرکت بود. نیروی دریایی پرتغال اعلام کرد: ۲۲ خدمه این کشتی بلافاصله پس از وقوع آتش سوزی تخلیه شدند و هیچ کس آسیب ندید. بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی پورشه و بنتلی که برندهای متعلق به فولکس واگن هستند، اعلام کردند حدود ۱۱۰۰ پورشه و ۱۸۹ بنتلی در این کشتی بودند. آئودی هم که یک برند دیگر متعلق به فولکس واگن است، تایید کرد بخشی از خودروهای این کشتی متعلق به این برند بودند اما به تعداد آنها اشاره ای نکرد.

پیش بینی تحلیلگران از قیمت طلا

جدیدترین نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز نشان داد اکثر تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران خُرد نسبت به افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت خوش بین هستند. اگرچه این نگرانی وجود دارد که کاهش تنشها میان آمریکا و روسیه، تقاضا برای خرید دارایی امن را کمتر خواهد کرد اما تحلیلگران می گویند طلا در هر بار کاهش قیمت، پشتیبانی می شود. شون لاسک، یکی از مدیران شرکت والش تریدینگ گفت: نیروی صعودی فنی قوی در طلا وجود دارد به طور که قیمتها مقاومت در سطح ۱۹۰۰ دلار را امتحان کرده اند.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت ۱۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۳ نفر معادل ۷۲ درصد افزایش قیمت طلا را پیش بینی کردند و همزمان سه نفر معادل ۲۲ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند. یک تحلیلگر معادل پنج درصد نظری نداشت.در ای ن بین ۸۶۴ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها ۵۶۴ نفر معادل ۶۵ درصد افزایش قیمت طلا و ۱۹۶ نفر معادل ۲۳ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند در حالی که ۱۰۴ نفر معادل ۱۲ درصد نظری نداشتند. این خوش بینی گسترده همزمان با رشد هفتگی قابل ملاحظه طلا مشاهده شد. در معاملات روز جمعه بازار آتی آمریکا، هر اونس طلا با دو دلار و ۲۰ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، در ۱۸۹۹ دلار و ۸۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته ۳.۱ درصد افزایش داشت. در جدیدترین نظرسنجی طلای کیتکونیوز، بسیاری از تحلیلگران گفتند به افزایش قیمت طلا خوش بین هستند زیرا قیمتها مقاومت فنی مهمی را شکسته اند. آنها افزودند انتظار دارند قیمتها در کوتاه مدت صعود پرقدرتی به بالای ۱۹۰۰ دلار داشته باشند.

خبر مهم مالیاتی برای دارندگان دستگاه کارتخوان

دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان امروز فرصت دارند تا نسبت به اتصال دستگاه‌های کارتخوان درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود به پرونده‌ مالیاتی‌شان در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی اقدام کنند.

مبادله ۶.۵ میلیون فقره چک در کشور در دی ۱۴۰۰

بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲,۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ درصد و ۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱,۳۸۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در دی‌ماه سال جاری، ۴۹.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۶ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۵ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین در ماه مذکور ۶۳.۶ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۳ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

بحران گاز در اروپا به اوج خود می‌رسد

به نقل از رویترز: پس از افزایش شدید تقاضا هجوم گسترده آمریکا به خرید گاز طبیعی مایع در سراسر جهان به دلیل کاهش عرضه انرژی از خط لوله‌های روسیه، ظرفیت گاز اتحادیه اروپا به سطح بسیار پایینی رسیده است. اروپا در سه ماه گذشته به بزرگترین بازار گاز طبیعی مایع آمریکا تبدیل شده است زیرا نگرانی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در اطراف اوکراین باعث شد تا اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی برای گاز روسیه باشد چون این نگرانی وجود دارد که مسکو شیرهای گاز را خواهد بست، این در حالی است که روسیه بارها گفته چنین طرحی ندارد. به دلیل افزایش محموله‌های LNG به اروپا، صادرات ایالات متحده نیز در اوایل سال جاری از قطر پیشی گرفت و به بزرگترین صادرکننده این کالا در جهان تبدیل شد. در ماه ژانویه، اروپا بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع آمریکا را وارد کرد و انتظار می‌رود محموله‌های وارداتی این اتحادیه این ماه نیز همچنان در سطح بالایی باقی بماند و به بیش از ۶ میلیارد متر مکعب از ابتدای فوریه برسد. در حال حاضر، تخمین زده می‌شود که دو سوم محموله‌های LNG ایالات متحده به کشورهای اروپایی تحویل داده می‌شود. با این حال، ذخیره سازی گاز آمریکا نیز بزودی شروع خواهد شد و این کشور باید از صادرات محموله‌های LNG بکاهد. اتحادیه اروپا دارای ظرفیت محدودی از پایانه‌های واردات LNG است که در آن گاز فوق سرد قبل از ارسال در امتداد خطوط لوله به مقصد نهایی، مجدداً گازی می‌شود. اسپانیا و فرانسه بیشترین ظرفیت واردات را در اتحادیه اروپا دارند و بریتانیا با ۵۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت واردات LNG سالانه در جایگاه دوم در کل اروپا قرار دارد. از سوی دیگر آلمان، بزرگترین بازار گاز در اروپا، دارای پایانه‌های واردات LNG صفر است.

نوسانات پایین نفت در بازارهای جهانی

به نقل از اویل پرایس: قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۳۰ بهمن ماه) در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۵۷ سنت افزایش به ۹۳ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۰.۶۱ درصد کاهش را به خود دیده است. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۶۹ سنت کاهش به ۹۱ دلار و ۰۷ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۰.۷۵ درصد کاهش را به خود دیده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز با ۵۹ سنت افزایش به ۹۵ دلار و ۳۲ سنت رسیده که نسبت به روز گذشته با افزایشی ۰.۶۲ درصدی روبرو شده است. از طرف دیگر قیمت نفت ایران بدون تغییر نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته همچنان ۸۶ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه به فروش می‌رسد. آخرین قیمت نفت سایر اعضای اوپک در بازارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت مربان باب امارات به ۹۴ دلار و۲۱ سنت، نفت کویت به ۹۴ دلار و ۶۱ سنت و نفت ساهاران بلند الجزایر به ۹۶ دلار و ۲۱ سنت، نفت سبک بانی نیجریه به ۹۳ دلار و ۶۶ سنت، نفت گیراسول آنگولا به ۹۴ دلار و ۳۶ سنت و نفت سبک عربستان به ۹۲ دلار و ۲۸ سنت رسیده، این در حالی است که قیمت نفت بصره عراق همچنان ۷۱ دلار و ۶۹ فروخته می‌شود، بنابراین به جز نفت عربستان و امارات قیمت نفت سایر اعضای اوپک نسبت به روز گذشته از ثبات قیمتی برخوردار بوده است.

افت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان

بر اساس جدیدترین نرخ های اعلام شده در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور، هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ 24593 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت 24840 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود. همچنین هر اسکناس یورو به نرخ 28466 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 28752 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.

دردسر جدید دارندگان خودرو در آمریکا

رانندگان خودروهای شخصی در آمریکا خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده می‌کنند و اختلاف بین روسیه و اوکراین هم در چنین موقعیتی مزید بر علت شده است. به نقل از دنیای اقتصاد؛ دان دیکر بنیان‌گذار Energy Word در مصاحبه با یاهو فایننس گفته است: «به محض آنکه قیمت نفت به ۱۰۰ دلار برسد قیمت بنزین هم به گالنی ۵ دلار خواهد رسید و پیش‌بینی ما این است که بنزین به ۵/ ۶ یا ۷ دلار به ازای هر گالن هم خواهد رسید(حدودا لیتری یک دلار و ۷۰ تا ۸۰ سنت و با دلار ۲۷‌هزار تومان یعنی لیتری ۴۸‌هزار تومان). فعلا قیمت نفت ۱۵۰ دلاری را فراموش کنید چون معلوم نیست چه زمانی به این قیمت خواهد رسید.» اما قیمت کنونی بنزین در آمریکا حدود ۵/ ۳ دلار به ازای هر گالن است که حدود لیتری ۹۷ سنت (با دلار ۲۷‌هزار تومان لیتری ۲۵‌هزار تومان) می‌شود. قیمت نفت این روزها به دلایل تنش‌های جغرافیایی-سیاسی به‌ویژه بین روسیه و اوکراین افزایش یافته است. قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدییت یا WTI در ماه گذشته با ۱۳‌درصد رشد به ۹۴ دلار در هر بشکه رسیده است. روسیه روزانه ۱۰‌میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود ۱۰‌درصد مصرف و تقاضای جهانی است. هرگونه لطمه به این ظرفیت می‌تواند به عرضه و تقاضای نفت جهانی آسیب وارد آورد و قیمت را دچار نوسان شدید کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده according to data from GasBuddy برای هفتمین هفته پشت سر هم قیمت بنزین در بازار آمریکا روند افزایشی داشته است. متوسط افزایش قیمت بنزین در سطح ملی در آمریکا در طول یک ماه گذشته ۵/ ۱۶ و در طول یک سال گذشته ۲/ ۹۷ سنت افزایش داشته است. در صورت فروکش کردن تنش‌ها در روسیه و اوکراین، تنها دلیل نوسان قیمت بنزین در بازار نوسانات فصلی خواهد بود.

مزایده فروش آپارتمان‌های 7 متری در لندن

راشاتودی: قرار است کوچک‌ترین آپارتمان شهر لندن که در شرق آن واقع شده هفته آینده به مزایده گذاشته شود. این آپارتمان که فقط 7 مترمربع مساحت دارد قرار است با قیمت پایه 50 هزار پوند معادل 68 هزار دلار برابر با 1750 میلیون تومان به مزایده گذاشته شود، با این حال اما کارشناسان می‌گویند احتمالا این آپارتمان خیلی بیشتر قیمت خواهد خورد زیرا 4 سال پیش به قیمت 103.5 هزار پوند معادل 141 هزار دلار معامله شده بود. این میکروآپارتمان شامل یک اتاق و یک سرویس بهداشتی کوچک است و کوچک‌ترین آپارتمانی است که در بازار مسکن لندن وجود دارد. کارشناسان بازار مسکن لندن می‌گویند آپارتمان‌های فوق کوچک که دارای مساحت چند متری هستند پدیده جدیدی در پایتخت انگلیس به شمار می‌روند که اتفاقا تعداد آنها نیز رو به افزایش گذاشته است. دلیل این مسأله افزایش نرخ اجاره بها و همچنین قیمت فروش آپارتمان در این شهر است. گفته می‌شود یک آپارتمان دیگر با متراژی 7.4 متر در منطقه ناتینگ‌هیل که یکی از گرانترین مناطق لندن به شمار می‌رود به قیمت 150 هزار پوند معادل 204 هزار دلار به فروش گذاشته شده است.

زمانی که این واحد مسکونی دو سال پیش با قیمت 250 هزار پوند معادل 340 هزار دلار برای فروش گذاشته شد، برخی کاربران توئیتر شرایط بازار مسکن در پایتخت انگلیس را‌‌‌‌‌‌‌‌ بسیار وحشتناک توصیف کردند. لندن دهمین شهر گران از نظر قیمت مسکن در جهان به شمار می‌رود. جولیا راگ، کارشناس مرکز سیاست‌های مسکن دانشگاه یورک‌، طی مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت: خرید و فروش آپارتمان‌های چند متری و بسیار کوچک نشان‌دهنده طبیعت بسیار گران بازار مسکن در لندن است. وی تأکید کرد: در صورتی که برای حل مشکل قیمت بالای مسکن و ناتوانی خرید خانوارها ساخت چنین آپارتمان‌های کوچکی به عنوان راه حل باب شود، اوضاع بسیار نگران‌کننده خواهد بود. /فارس