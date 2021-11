بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیوها پیرامون رویدادهای سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.



خلخالی: قوم و خویش هم از من می‌ترسند!

محمد صادق صادقی گیوی، معروف به صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و سه دوره نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بود. خلخالی که به صدور سریع احکام اعدام معروف بود، در سال ۱۳۶۰ با حفظ سمت‌های قبلی اش به سرپرستی کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران منصوب شد و در این بخش نیز همان رویه مرسوم را در پیش گرفت. آنچه در ادامه در تابناک می‌بینید، بخش‌هایی از کنفرانس خبری خلخالی پس از سرپرستی کمیته مبارزه با مواد مخدر است که در بخش آرشیو آسوشتیدپرس منتشر شده است.



بمباران ورشو توسط آلمان

آلمان پس از اشغال لهستان دستور داد، تمام یهودیان این کشور در گتو‌هایی در شهر‌های بزرگ آن جمع‌آوری شوند. این جمعیت متمرکز در فضایی بسیار کم، به شیوع بیماری و مرگ و میر در اثر گرسنگی مبتلا شدند. در سال ۱۹۴۳ بزرگترین شورش یهودیان علیه آلمانی‌ها در گتو ورشو رخ داد. یهودیان ابتدا از رفتن به اردوگاه مرگ تربلینکا سر باز زدند و شورش شروع شد، ولی به دستور یورگن اشتروپ کل گتو تخریب و آتش زده شد. در این درگیری ۱۳ هزار یهودی کشته شدند. به مناسبت این واقعه و به عنوان قسمتی از پروپاگاندای متفقین برای سیاست عدم مصالحه خود، تصاویری از بمب‌باران ورشو و حمله‌ای که منجر به اشغال لهستان شد، همراه با صحنه‌هایی که نشان می‌دهد لهستانی‌ها هنوز در بریتانیا مشغول آماده شدن برای نبرد هستند، نمایش داده شد. این تصاویر را با زیرنویس فارسی در ویدیو تابناک ببینید.

سیستم امنیتی پیشرفته تشخیص چهره

اسکارت فیس‌ترک محصول شرکت هندی مونتاژ اینوایشن، سیستم تشخیص چهره هوشمند و پیشرفته‌ای است که می‌تواند هویت افراد را با اسکن تصویر چهره آن‌ها به صورت زنده و بهنگام با مقایسه آن با اطلاعات از پیش تعریف شده شناسایی کند یا به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ورود افراد ناشناس به مناطق کنترل شده استفاده شود. جزئیات این ویدیو را اینجا ببینید.

ردیابی ویدیویی اشخاص به صورت زنده!

دانشجویان دانشگاه آکسفورد ویدیویی از عملکرد نرم‌افزاری را منتشر کرده‌اند که می‌تواند عابرین پیاده را در خیابان به صورت زنده ردیابی کند و حتی با عبور آن‌ها از موانع به ردیابی آن‌ها ادامه دهد؛ یا روی آن‌ها زوم کرده و حفظ کند و کوله پشتی یا کیف در دست آن‌ها را شناسایی کند.

سن پترزبورگ از زاویه‌ای دیگر

«سن پترزبورگ / Saint Petersburg / Санкт-Петербург» دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می‌باشد که در منتهی‌الیه شمال‌غرب این کشور و در کناره‌های رود نِوا، در شرق خلیج فنلاند در دریای بالتیک واقع شده‌ است. این شهر در سال ۱۷۰۳ به دستور و با نظارت پتر کبیر ساخته شد و از آن زمان تا ۱۹۱۸ پایتخت روسیه بود. مدتی پتروگراد نام داشت. پس از سرنگونی فرمانروایی تزار‌ها به نام لنین، لنینگراد خوانده شد و با فروپاشی شوروی در این کشور به نام پیشینش بازخوانده شد. این شهر در فارسی دوره قاجار به صورت «پِتِل پُرت» یا «فتل فُرت» نامیده و نوشته می‌شد. این شهر به عنوان صحنه وقوع انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و پایگاه دفاع سرسختانه در برابر آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم، از جایگاهی مهم و نقشی حیاتی در تاریخ روس‌ها برخوردار است و به مرکز فرهنگی روسیه نیز شهرت دارد. «موزه هرمیتاژ / Hermitage Museum»، «کلیسای سنت ایزاک / St. Isaac's Cathedral»، «قلعه پیتر و پاول / Peter and Paul Fortress»، «کلبه پتر کبیر / Cabin of Peter The Great»، «کلیسای منجی بر خون ریخته شده / Church of the Savior on Blood»، «موزه روس / Russian Museum»، «کاخ کنستانتینوفکسی در استرلنا / Konstantinovsky Palace»، «کاخ کاترین / Catherin Palace»، «کاخ پترهف / Peterhof Palace»، «اسب سوار برنزی / Bronze Horseman» و... برخی از جاذبه‌های سن پترزبورگ است. پیش از این تصاویری از این شهر را در تابناک دیده‌اید. اکنون این شهر را از زاویه‌ای دیگر با کیفیت ۴K در تابناک تماشا می‌کنید.